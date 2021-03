El teniente de alcalde de O Páramo asume las riendas mientras el regidor se recupera

El teniente de alcalde de O Páramo, el socialista Pablo Armesto, se encuentra desde este miércoles al frente de este Concello mientras el regidor, José Luis López, se recupera tras ser rescatado al caer al río y trasladado en ambulancia al Hula donde, según fuentes municipales, permanecía en planta con una evolución favorable.

Tal y como indicaron, la propia ley ya contempla que el primer teniente de alcalde asuma las funciones en estos casos de indisposición del regidor. Dijeron también que se trata de una "circunstancia puntual" cuya duración no se ha precisado por el momento. En todo caso, aclararon que en estas primeras horas se hicieron cuestiones de trámite y que, durante la ausencia del titular, no está previsto tomar decisiones de calado dado que no hay asuntos de urgencia pendientes.

José Luis López, quien gobierna como cabeza de lista de la agrupación de electores Todo polo Páramo y en coalición con el PSOE, fue rescatado tras caer al río Miño, en la zona de A Escrita, en la parroquia de Ribas de Miño, a primera hora de la tarde del martes.

En ese punto el Concello tenía previsto realizar unas obras, que el alcalde visitó durante esa mañana junto a un técnico. Poco después regresó al mismo lugar. Al ver que tardaba en volver al Ayuntamiento, donde había quedado con otras personas, y no ser posible contactar con él por teléfono, fueron en su busca unos compañeros, que lo encontraron en el río, al que se precipitó por causas que se desconocen. Según algunas versiones, comentó a sus allegados que se había mareado.

También se movilizó la Guardia Civil y una ambulancia, que trasladó al regidor al Hula para recibir asistencia médica, dado que podría sufrir hipotermia. Según su entorno, evoluciona bien.