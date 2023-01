El temporal deja en la comarca sarriana desperfectos en carreteras y paseos

El temporal dejó numerosas incidencias en la comarca sarriana, desde cortes de carreteras hasta desprendimientos e inundaciones.

En Sarria el agua causó destrozos en el paseo de O Chanto, donde el río se llevó parte del firme. También dañó un puente situado en las inmediaciones del Centro de Atención a Persoas con Discapacidade (Capd), así como otro en A Veiguiña.

En As Insuas se recuperaba este lunes la normalidad después de la inundación del domingo, que afectó a viviendas. El alcalde, Claudio Garrido, aseguró que situaciones como estas se podrían evitar con el plan de encauzamiento. Criticó de nuevo que desde el gobierno municipal del PP ejecutaran este proyecto en el paseo del Malecón y no en otras zonas de más riesgo de inundación, como Ribela o As Insuas. Los acusó también se perder "18 millones de euros" de fondos europeos para este plan.

Casas, negocios o garajes se vieron afectadas este domingo por las inundaciones en el municipio. Es el caso de una vivienda de Vigo de Sarria, donde no llegó a entrar al interior, pero sí se anegó el patio.

Los propietarios tuvieron que conseguir una bomba por sus propios medios para "vacialo porque xa ía entrar na casa, non o fixo porque actuamos". A esto se sumaba el paso de vehículos, que "botaban a a auga para a vivenda". "Non entrou por cinco centímetros. Puxemos sacos e levantamos mobles por se acaso", relata una de las dueñas. Además, estuvieron toda la noche en guardia, "poñendo o despertador cada dúas ou tres horas para mirar".

También se produjeron importantes problemas en el municipio de Paradela. Es el caso de Fruxinde, donde el agua anegó todo el núcleo, cuanta la vecina Olga López. En su caso le entró en el bajo de su vivienda, un alpendre y el establo. "No baixo aínda estamos sacando auga, temos unha cociña e está nadando", relataba en la tarde de este lunes.

Afortunadamente las vacas no están en la granja, "andan fóra", pues "se non teriamos que sacalas".

Carretera dañada en Ferrería (Paradela) por el temporal. EP

En este ayuntamiento hubo numerosos desperfectos y desde el Concello tuvieron que cortar el vial de Ferrería, en Francos, al llevarse el agua un terraplén. "Desfixo uns 50 metros e está colgando a carretera", apuntó el regidor, José Manuel Mato, quien aclaró que los vecinos pueden acceder al núcleo por la vía provincial.

Por su parte, en Triacastela un desprendimiento de tierra acabó en la era de una casa de Vilavella, impidiendo la entrada a la misma por el acceso principal. También hubo derrumbes en vías, que se fueron subsanando.

El temporal dejó carreteras con tierra y piedras, como en el municipio de Láncara, donde bajó el nivel del agua y ya se puede transitar por todas las vías. En O Páramo hay daños en pistas y muros derrumbados. Vías de O Incio también sufrieron derrumbes, pero ninguno grave.

Árboles en el río en Teiguín (Samos). EP

Por otro lado, en el concello de Samos un vecino denunció que tres chopos corren el riesgo de caer sobre la carretera que comunica Sarria y Pedrafita do Cebreiro, a la altura de Teiguín. Además, "dous ou tres amieiros" cayeron sobre el río y lo "atranca". Solicitó que la administración competente tome medidas.