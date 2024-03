Os taxistas instan a controlar "xa a competencia desleal" en Sarria

En Sarria están vixentes na actualidade un total de 24 licenzas de taxi. Case o dobre do que lle correspondería por poboación, xa que o habitual é que os concellos concedan unha licenza por cada mil habitantes. A este elevado número de permisos, súmase a "competencia desleal" dalgúns profesionais de concellos próximos, tal e como denuncian os taxistas sarriaos, que afirman que "moitos traballan dende Sarria sen autorización", polo que demandan un maior control por parte das autoridades.

Os profesionais da vila son os únicos que poden realizar traxectos dende Sarria, pero quéixanse de que cada vez son máis os taxistas doutros municipios que fan viaxes dende a localidade sen regulación algunha -esencialmente de Samos, Triacastela, O Incio, Monforte e mesmo Baleira-, en boa parte motivados polo auxe de peregrinos. "Ao estar nun lugar estratéxico e ser o punto de partida de moitos dos que fan o Camiño Francés, non respectan a normativa e parten de Sarria sen miramentos", aseguran.

Os sarriaos contan con licenzas de máis de 50.000 euros, un importe superior ao da maioría dos concellos limítrofes, polo que consideran "moi inxusto que outros veñan quitarnos o noso traballo sen partir da mesma base e regulación", indican. Os taxistas locais afirman que levan moitos anos sufrindo esta situación, a cal consideran un "escándalo por tratarse de prácticas ilegais", polo que esixen solucións "urxentes".

Os afectados sosteñen que este é un problema que vén de lonxe, pero que se intensificou máis nos últimos anos. "A medida que foi gañando auxe o Camiño, vemos como moitos taxistas non respectan a normativa e aproveitan o gran volume de clientes para facer as viaxes que queren sen ter en conta as limitacións", declaran.

Tamén sinalan que hai bastantes coches particulares ofrecendo servizos de taxi dende Sarria, algúns deles de albergues e hospedaxes dos arredores, que, segundo afirman os taxistas, "aproveitan e fan un servizo que non lles corresponde e para o que non teñen licenza co único fin de sacar un maior rendemento económico".

­"Obrigados a parar". O gremio sarriao sostén que este é un problema que sofren todos os compañeiros que traballan no concello e que, de seguir así, "verémonos obrigados a parar o servizo", xa que non poden competir contra os condutores sen licenzas que exercen funcións similares ás súas.

"Están invadindo a nosa zona, e parece que só nós estamos a respectar a normativa, pero precisamos garantías", aseguran os taxistas sarriaos.