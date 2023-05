Una tarde en la que Ribela tocó el cielo

No había champán en cocteleras, ni bombas de confetis, ni un podio sobre el que subirse para que miles de flashes dejaran a los jugadores medio ciegos. Pero hubo más alegría y euforia que la de futbolistas con cuentas corrientes a rebosar, hubo las lágrimas y las sonrisas de quien se sabe que hizo historia, aunque parezca modesta, aunque Ribela no tenga el glamour de Old Trafford o el Santiago Bernabéu. Los jugadores de la Sarriana celebraron que su club jugará, por primera vez desde que existe, en Tercera RFEF.

Lo hicieron después de una temporada dura, a la que le queda una jornada todavía, pero que se resolvió el domingo para el conjunto de Sarria con un ascenso merecido. El triunfo sobre el Residencia y el empate entre el Noia y el Boiro le dio el premio gordo.

"Enfocamos o partido coma un mais, restándolle importancia. Tentamos vivilo con tranquilidade, sen facer nada especial. Falamos do que necesitabamos para contrarrestar ao rival. No quencemento sí que notabas moita concentración nos xogadores, quizais mais que nun partido de xaneiro ou febreiro", rememora el técnico de la Sarriana, Brais Prados.

Tras noventa minutos saldados con un triunfo, llegó el tiempo de ver si el otro resultado los subía de categoría. No fue con un transistor, fue con un móvil y una retransmisión on line desde Noia. Los tiempos cambian.

"Cando rematou o noso partido baixaron un par de xogadores nosos da grada, porque non estaban convocados, e puxeron o móvil para ver o partido do Noia-Boiro que o estaban a botar na súa páxina web. Puxémonos todos entón no banquiño a ver os derradeiros minutos do partido porque houbo algo de trifulca e alongouse o partido ata o 99. Estivemos alí expentantes para mirar o que pasaba", cuenta Prados.

Pasaron un pequeño calvario de nervios en el descuento, con un gol anulado al Boiro para acelerar unos corazones que estallaron de alegría tras el pitido intuido en los teléfonos móviles. "Cando anularon o gol (do Boiro) foi un cúmulo de sensacións, de pena ao principio e de ledicia cando vimos que o anulaban", comenta.

Sin champán

Fue un final feliz. Pero los futbolistas de la Sarriana lo celebraron con agua, porque su presidente, Manuel Sangil, no había comprado champán. "O presi non confiaba en nós (ríe). Non contaba co ascenso e non tiña nada preparado, pero nós démoslle unha grata sorpresa", bromea el técnico. "Logo do final do partido celebramos no campo coa afición que se quedou con nós. Logo fomos cear todos xuntos e logo tivemos un pouco de xestión de grupo pola noite (bromea)".

Ahora toca disfrutar e intentar ganar la Preferente Norte con un triunfo en Mugardos. Ahí sí habrá champán.

Sangil: "Fue como una sensación de alivio, lo logramos"

El presidente de la SD Sarriana, Manuel Sangil, está feliz después de un ascenso más de deseado y que ha costado mucho conseguir. Ahora ya es una realidad.

"Esta semana estuvimos muy nerviosos y cuando marcó el Residencia el 2-1 ya estábamos con los fantasmas de otros años, con una gran tensión. Escuchamos por la radio los resultados y la verdad es que al final fue como una sensación de alivio, por fin lo conseguimos. En el año 2021 quedamos fuera por un gol y en el 2022 por un año, y claro son muchos golpes y mucho sufrimiento para conseguir el ascenso. Estas últimas semanas se complicó algo la situación y ya la gente tenía miedo", comentó.

Sangil hizo una valoración muy positiva de la temporada. "La valoración es muy buena, hicimos un cambio que se notó mucho y la verdad es que luego fue todo más o menos rodado y ya en los últimos partidos estábamos con miedo, pero se ha conseguido", dijo el presidente.

El máximo mandatario de la entidad sarriana es consciente de que este ascenso es realmente importante y supone mucho para la entidad y también para toda la localidad por la repercusión que provoca.

"Todo el pueblo está feliz, es la primera vez en la historia que vamos a competir en la Tercera Federación, estamos en una categoría nacional y ahí nunca se estuvo. Había socios antiguos hasta llorando y es que esto supone mucho. Es un impulso importante para seguir creciendo, para el club y para Sarria. Cuando vengas equipos importantes se va a notar mucho y también va a dar notoriedad a la localidad. Es una gran promoción", manifestó.

Ahora con el ascenso llega el momento de trabajar para la nueva categoría, pero Manuel Sangil insiste en que quiere primero una semana de descanso y disfrutar después de tanto sufrimientos en las últimas temporadas.

"Me decían los directivos si ya empezábamos a trabajar de cara a la próxima temporada en la Tercera RFEF y les comenté que dejen al menos esta semana para disfrutar y después ya empezaremos a trabajar, han sido muchos nervios y toca disfrutarlo", indicó.

Sangil reconoció que la temporada fue muy exigente porque la entidad de los rivales para el ascenso fue enorme. "Jugamos con rivales como Betanzos, Noia o Boiro, equipos históricos, con amplia trayectoria y que han jugado en superior categoría", comentó.

Finalmente, el presidente de la SD Sarriana admitió que pensaba que todo se iba a resolver en la última jornada y por eso no había espacialmente nada preparado.

"Creía que íbamos a llegar a la última jornada con todo por decidir. Creía que en el duelo entre el Noia y Boiro iba a marcar alguien pese a la igualdad, y de hecho no teníamos preparado nada para la celebración", concluyó.