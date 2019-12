Tapicheo para todos los gustos en Sarria

Todo está listo para el inicio, mañana, del decimotercer concurso de tapas de Sarria, la cita gastronómica por excelencia en estas fechas en el municipio. Veinticinco locales ofrecerán hasta el próximo domingo (incluido) otras tantas elaboraciones culinarias especiales y una cuarta parte presentará, como novedad, tapas pensadas para los más pequeños.

"Son muchas las familias con niños que participan en el Tapicheo y nos parecía interesante proponer tapas infantiles para incentivar a los padres y que se anime todo el mundo a salir", comenta la concejala Reyes Abella.

Desde el Concello plantearon a los hosteleros la posibilidad de elaborar pequetapas de forma voluntaria y fuera de concurso. En este primer año se animaron seis negocios (El Parisien, Alfonso IX, O Chanto, Casino, Vilas y Central), con vistas a aumentar el número en las futuras ediciones.

Varias concejalías colaboran en los preparativos del Tapicheo, que cada año reúne a cientos de personas. "Os establecementos xa teñen longa experiencia no concurso e esméranse moito tanto no sabor como na presentación", explica la edila Geni Valcárcel, quien apunta que son muchos los locales a los que les gusta "gardar ata o final a sorpresa da tapa". Por ello, no es extraño encontrarse nombres de elaboraciones que introducen este factor como Nottingham prisa, Cría corvos e sacaranche os ollos o Cómete una experiencia.

Las 25 propuestas gastronómicas, más las pequetapas, se podrán degustar los cinco días en un horario mínimo de ocho de la tarde a once de la noche. Además, dos cafeterías (111 Km y Next) se han acogido a la opción de servirlas también a mediodía, de 13.00 a 15.00 horas. El precio oscila entre 2 y 2,50 euros, mientras que las infantiles cuestan entre 1 y 2.

Los locales se dividirán en cinco rutas de tapeo por proximidad geográfica, repartidas del siguiente modo: Camping, O Descanso, DP Cristal, Adarve y El Parisien (ruta azul), D"Orixen, Tucán, Don Pepe, 111 Km y Next (ruta verde), Santiago, Roberto, Alfonso IX, Salento Dos y O Chanto (amarilla), Camiño Francés, Casino, A Travesía dos Soños, Vilas y D"Pont (naranja) y Xarope, Central, A Oficina, 8 Mm y As de Picas (ruta roja).

Los clientes deberán recorrer al menos dos bares de cada ruta para poder emitir su voto, lo que les dará derecho a entrar en el sorteo de regalos como cenas o botellas de vino. Quienes completen la tarjeta de votación con los 25 sellos optarán a un viaje. El jurado popular elegirá las seis tapas finalistas, que serán degustadas por un grupo de expertos en gastronomía para proclamar los ganadores.