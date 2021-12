El Tapicheo de Sarria se despide este lunes después de recibir a cientos de personas

La decimocuarta edición del concurso de tapas Tapicheo de Sarria finaliza este lunes después de cuatro días en los que recibió a cientos de clientes para degustar las propuestas de los 17 negocios participantes.

El certamen está teniendo un año más una buena acogida de público e incluso hubo establecimientos que en alguna jornada llegaron a agotar las tapas, como explicaron desde un local, que se quedó un día sin ellas después de servir más de un centenar.

El Tapicheo fue también el tirón para que, después de disfrutar de las propuestas del concurso, los clientes se quedasen a cenar en los negocios sarrianos.

Aquellos que no se pudieron acercar todavía al certamen o no acabaron de probar todos los platos tienen este lunes una última oportunidad. Los vecinos y visitantes pueden degustarlos de 20.00 a 23.00 horas, en Camping, Adarve, Dp Cristal, Contrapunto, El Parisien, D’Orixen, Don Pepe, 8Mm, Central, Xarope, Next, Santiago, Roberto, Alfonso IX, O Chanto, A Travesía dos Soños y Casino. Además, tres de ellos (Dp Cristal, El Parisien y Central) ofrecen una tapa infantil, categoría que no entra en concurso.

Un año más los jurados popular y profesional elegirán los mejores platos del Tapicheo, certamen organizado por el Ayuntamiento. Para poder votar, los clientes deben visitar al menos dos de los bares de cada ruta, con lo que entrarán en un sorteo de varios regalos. Aquellos que completen los 17 negocios optarán también a un viaje. De los votos de los clientes saldrán seis finalistas, los cuales serán valorados por el jurado profesional y se encargará de seleccionar las tres mejores tapas