O Tapicheo ofrece durante cinco días en Sarria 24 propostas gastronómicas

O concurso de tapas de Sarria, coñecido como Tapicheo, inicia este mércores unha nova edición, na que participan 24 establecementos da vila, que ofrecerán ata o día 9 (incluído) outras tantas propostas gastronómicas.

Organizado pola concellaría de turismo, que dirixe Marisa López, o certame de tapas chega ao seu duodécimo ano coma unha cita máis que consolidada nestas datas de inicio de decembro, coincidindo coa ponte da Constitución.

Serán cinco días para degustar pratos especiais da cociña tradicional ou innovadora a un prezo que oscila entre 1,50 e dous euros. Cada un dos 24 negocios elaborará unha tapa para a ocasión, que se servirá nun horario mínimo de 20.00 a 23.00 horas. Opcionamente, tres dos establecementos (Tucán, Next e hotel Alfonso IX) engaden a posibilidade de saborear os pratos do concurso a mediodía, de 13.00 a 15.00 horas.

Como en anos anteriores, os bares e restaurantes divídense en distintas rutas, cuxo reparto se realiza do seguinte xeito en función da parte da vila na que se atopan situados: O Descanso, Dp Cristal, El Parisien, bar Rosyl e D"Orixen (ruta azul); Tucán, Trikel, Don Pepe, Xarope e cafetería Central (verde); cafetería Next, Santiago, Mesón Roberto, Alfonso IX e O Chanto (amarela); Montecarlo, A Travesía dos Soños, Casino e Camiño Francés (laranxa),e e D"Pont, Adarve, A Oficina, 8 Mm e As de Picas (ruta vermella).

Os pratos poderanse degustar nun horario mínimo de oito da tarde a once da noite, a un prezo de entre 1,50 e 2 euros

Os clientes, que se contan por centos, terán á súa disposición unhas tarxetas de votación coas que, ademais de elixir as tapas que máis lles gusten, poderán entrar nun sorteo de agasallos. Para iso deberán cubrir a tarxeta cun mínimo de 15 selos de establecementos (tres por cada ruta).

Os premios consistirán en nove ceas para dúas persoas (doadas por O Descanso, El Parisien, Triskel, A Travesía dos Soños, Roberto, Next, O Chanto, Tucán e Alfonso IX), unha fotografía artística de Toño de López por cortesía de Xarope, unha tarxeta regalo de Viaxes Ecuador e diversas bebidas aportadas por Camiño Francés, Don Pepe, Distribuciones Sangil e Rosyl. Ademais, aqueles clientes que acaden os 24 selos optarán ao premio estrela dunha viaxe.

Da votación popular saíran dúas tapas gañadoras, mentres que un xurado profesional elixirá outras dúas. Este último estará formado por sete membros da Academia Galega de Gastronomía e o presidente da Mancomunidade de Municipios Galegos do Camiño Francés. Todos eles serán recibidos o mércores, ás sete da tarde, na casa do concello, para iniciar o percorrido polos locais participantes nesta edición do Tapicheo.

O pasado ano, proclamáronse gañadores Don Pepe e As de Picas, xunto con Cristal, Tucán e Mesón Roberto. Os premios entréganse coincidindo coa gala da hostalaría da comarca de Sarria.

Bares e tapas

O Descanso: O Saquiño



Dp Cristal: Carrilleiras con salsa



El Parisien: Hamburguesiña Monte



Rosyl: Mexillóns en salsa mariñeira



D’Orixen: Ruralízate



Tucán: LaVeBe



Triskel: As delicias do Triskel



Don Pepe: ¡¡¡Oído cociña!!!



Xarope: Sen título (2018)



Central: Tradición renovada



Next: Mariñeiro Montañeiro



Santiago: Feitizo



Roberto: Tomate-lo con queixo



Alfonso IX: Tulipa de rabo de touro



O Chanto: Lasaña de chipiróns



Montecarlo: Salteado Cuyaguero



A Travesía dos Soños: Menú



Casino: Queen in the north



Camiño Francés: Albóndega Monte



D’Pont: D’Pont



Adarve: Pastel de Pobo



A Oficina: Oficina



8 Mm: Bocadiño de porco na batea



As de Picas: Tenrura do Picas