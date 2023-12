O Tapicheo contará con cinco rutas gastronómicas repartidas pola vila sarriá

A nova edición do concurso de tapas sarriao Tapicheo, organizado pola Concellería de Turismo de Sarria en colaboración co sector da hostalaría local, distribuirase en cinco rutas distintas dende este martes mesmo e ata o próximo sábado cun horario mínimo de degustación das tapas de 20.00 a 23.00 horas.

A primeira delas confórmana Restaurante Camping Vila de Sarria, Mesón O Castro, Adarve e Barullo Bar; a segunda, Cafetería El Parisién, Taberna D´Orixe, Don Pepe e Hotel Alfonso IX; a terceira Cafetería Santiago, Cafetería Next, La Isla e Pan-Team; a cuarta, Al Paso To Go, Cafetería Central, Café Bar París e 8mm, e a quinta, Cafetería Bar Cubano, Café Bar Andión e Mesón O Tapas.

Segundo as bases do concurso, aqueles clientes que completen a súa tarxeta de votación, que poderán introducirse nas urnas situadas nos locais participantes ata o domingo 10 de decembro cos selos dos 19 establecementos poderán participar no sorteo dun bono regalo consistente nunha viaxe por cortesía dos locais participantes e tamén no sorteo dos demais premios.

Eses outros premios, aos que tamén poderán optar aqueles clientes que completen polo menos 15 selos, son os seguintes: unha cea ou comida para dúas persoas por cortesía de Cafetería Cubano, unha cea para dúas persoas en Barullo Bar, unha cea para dúas persoas en Café Bar París, unha botella magnum de Arnegui en Cafetería Central, unha caixa de botellas de viño Rioja en Taberna D´Orixe, un lote de viños Marieta en Adarve e tamén catro lotes de produtos gastronómicos e unha tarxeta regalo por cortesía de Halcón Viajes Sarria.

O xurado popular elixirá así cos seus votos as seis tapas finalistas, que logo serán probadas por un xurado profesional para decidir as tres mellores de entre todos os participantes no afamado concurso de tapas de Sarria.

Durante os días que dura o certame poderanse degustar as propostas gastronómicas creadas polos hostaleiros e hostaleiras da vila en horario de 20.00 a 23.00 horas, como mínimo, e o prezo de cada tapa situarase entre os 2 e os 3 euros.

Ademais, algúns participantes incluso elaborarán pequetapas para os nenos, aínda que estas creacións non entrarán no concurso. O obxecto é involucrar aos máis pequenos da casa con pratos suxerentes pensados para que poidan participar todos os veciños e veciñas da vila, ademais de visitantes e turistas.