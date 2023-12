El Tapicheo cala fuerte en la hostelería sarriana

Justo a tiempo para el puente de la Constitución llegó este año a Sarria una nueva edición del Tapicheo, el afamado concurso de tapas de la localidad en el que participan este año los mesones O Castro y Tapas, el restaurante Camping Vila de Sarria, Adarve, Barullo Bar, Taberna D"Orixen, Don Pepe, el hotel Alfonso IX, las cafeterías El Parisien, Santiago, Cubano, Next y Central, los bares La Isla, Pan-Team, Al Paso To Go y 8mm, además del café bar París y el Andión, que ofrecen propuestas muy diversas dirigidas a todo el público.

Tal y como indican gran parte de los dueños de los establecimientos, esta edición está siendo "todo un éxito". Así lo cree José María Díaz, el gerente del hotel Alfonso IX, que afirma que este año "está vindo máis xente que nunca", por lo que llegaron a agotar suministros los primeros días e incluso contrataron a otro camarero y a otro cocinero ex profeso para la ocasión. "Presentamos un canelón de cabaza con centolo e berberechos que está a ter unha moi boa acollida", asegura el dueño, que dice además que este año están recibiendo también a muchos visitantes de fuera de la villa.

Lo mismo opina César González de la cafetería El Parisien, que sostiene que el primer día sirvieron más de 150 tapas. "Penso que ao coincidir coa ponte moita xente se reuniu na localidade e aproveitou para saír e probar as novas tapas", dice el empleado, que trabaja junto a otros tres camareros y tres cocineros que se encargaron de elaborar este año una tapa de ternera de solomillo con patatas panaderas y pimiento de piquillo.

Nicolás López, el dueño de la cafetería Cubano, también afirma que "la gente se está moviendo mucho", aunque en su caso considera que el puente es "época de viajes y de matanzas, por lo que vemos un poco menos de afluencia de clientes, aunque no nos podemos quejar", asegura el gerente del Cubano, que en su caso ofrece una bolita de cerdo crujiente con tartar, salsa de pepino y yogur y puré de patatas.

Ahora ya solo queda este sábado para probar las propuestas de los establecimientos participantes, que seguirán poniendo a disposición de los clientes una tarjeta de votación para que puedan valorar cada una de las tapas y elegir así a las seis finalistas del certamen, cuyas elaboraciones serán calificadas luego por un jurado profesional para escoger las tres mejores de esta edición.