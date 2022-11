Susto en la residencia de O Incio al salir humo de la zona de calderas

La acumulación de humo en la zona de calderas de la residencia de mayores de O Incio hizo saltar la alerta a última hora de la tarde de este jueves en este centro con más de un centenar de internos, si bien finalmente todo quedó en un susto y no hubo que lamentar daños ni realizar desalojos. Ni los mayores ni el interior del edificio se vieron afectados.

Fue el encargado de mantenimiento del geriátrico quien, sobre las 19.45 horas, se percató de que salía humo del silo de astillas, situado en una construcción de hormigón en el sótano de la residencia, en la Rúa Foilebar de la localidad.

Al tratarse de un centro asistencial y desconocerse en un principio el alcance del suceso se movilizaron hasta tres camiones de bomberos de Sarria, la carroceta del Concello de O Incio, agentes de la Guardia Civil, miembros de Protección Civil y el alcalde, Héctor Corujo. El servicio de emergencias 112 Galicia también puso en prealerta al 061.

Los bomberos revisaron con la cámara térmica el interior del silo, donde no detectaron una temperatura anómala, de modo que quedó descartado que se produjese un incendio. También supervisaron los conductos, ventilaron y comprobaron que no había acumulación de gases, en una intervención que duró alrededor de dos horas y que no afectó a la zona en la que se encuentran los internos.

También fue avisado el técnico de la caldera y, como medida de precaución, quedó desconectada a la espera de realizar este viernes nuevas comprobaciones, lo que no deja sin servicio al geriátrico dado que también tiene calefacción de gas.