Suspendido a última hora el homenaje institucional a la Sarriana por causa electoral

El homenaje institucional que el Concello iba a ofrecer este jueves a la SD Sarriana con motivo del ascenso a Tercera fue suspendido una hora y media antes de su celebración por "motivos electorales", según señaló el propio club a través de sus redes.

El presidente de la Sarriana, Manuel Sangil, explicó que intentó mediar y pidió que la sociedad deportiva quede al margen de cuestiones políticas. "Nós só queremos celebrar o ascenso e estar en paz, non metidos nunha guerra", aseguró Sangil, quien lamentó el disgusto que esta situación le causó a los jugadores y aficionados.

Según dijo, el pasado domingo, tras el ascenso, el alcalde les comentó que este jueves serían recibidos en el Concello. El club difundió la convocatoria y esperaba reunir en el acto a unas 300 o 400 personas para homenajear a los jugadores y recibir una placa de reconocimiento institucional.

Horas antes del homenaje, añadió, representantes del PSOE y del PP contactaron con él mostrando su malestar porque no habían sido invitados, tras lo cual habló con el Concello y, desde esta entidad, este jueves por la mañana convocaron a toda la corporación.

La previsión era hacer un acto conjunto en el salón de plenos y, después, subir al balcón el alcalde, el presidente de la Sarriana y los jugadores. Sangil señaló que PP y PSOE entendían que también debían tener representación en esta parte del homenaje o ser suspendido por considerarse acto electoral susceptible de denuncia.

El regidor, Claudio Garrido, acusó a PP y PSOE de buscar el "enfrentamiento" y "embarrar el terreno ante la falta de propuestas". Insistió en que el alcalde es quien "representa la institución municipal" y que, a petición del presidente de la Sarriana, le pareció correcto que estuviesen todos los partidos en el salón de plenos pero no "imposiciones de cómo tiene que ser el acto, de quién sube al balcón o amenazas con la junta electoral". "No estoy dispuesto a entrar en un juego tan corto de miras", dijo Garrido, para quien "un acto deportivo no se puede convertir en una batalla electoral". "No estoy dispuesto a que se utilice un acto institucional del Ayuntamiento con objetivos partidistas o políticos", afirmó.

Por su parte, desde el PSOE dijeron que su única petición fue participar "en igualdad de condiciones" y lamentaron la suspensión. El PP defendió que desde este partido no presionaron de ningún modo y que quizás al Concello "lle interese facer ruído" con la suspensión. El BNG se desligó de la polémica y propuso "darlle un recoñecemento ao equipo e listo".