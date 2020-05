Suspendido el proceso de elección de nueva directiva del Anpa del Ceip Frei Luis

El futuro de la Asociación de Nais e Pais (Anpa) del colegio público Frei Luis de Granada de Sarria está en el aire. La directiva presentó su dimisión en bloque hace días y convocó un proceso de elección que finalmente quedará en suspenso porque el procedimiento elegido para la renovación de cargos no viene contemplado en los estatutos. Habrá que convocar ahora una asamblea extraordinaria, para la cual no ha fijado fecha por el estado de alarma.

La dimisión del Anpa se produjo el pasado 19 de mayo, una decisión tras la cual subyacen divisiones surgidas por los problemas estructurales registrados en este colegio, que llevaron al traslado de los alumnos a la antigua Escuela Hogar y a reclamar la creación de un nuevo centro de enseñanza.

Al tiempo que presentaba su dimisión, la directiva saliente convocaba un proceso electoral con un plazo de siete días para la presentación de candidaturas, período que finalizaría este miércoles. En caso de haber más de una lista, se celebrarían votaciones el viernes.

No obstante, este procedimiento acaba de quedar en suspenso porque no se ajusta a lo que marcan los estatutos. Algunos padres hicieron consultas al respecto a la Federación Provincial de Anpas al surgirles dudas sobre la validez legal que podría tener la elección de la nueva directiva en caso de no realizarse según el reglamento.

Los estatutos marcan una asamblea extraordinaria y la directiva saliente dice que la convocará "cando legalmente se poida"

Desde este organismo, les indicaron que los estatutos establecen la convocatoria de una asamblea extraordinaria con una antelación mínima de siete días. En esa reunión el Anpa presentaría su dimisión, sería aceptada y en ese mismo momento se postularía para el cargo quien quisiese por el sistema de listas abiertas y se votaría cada candidato para pasar a formar parte de la nueva junta.

Desde la directiva saliente, aseguraron este miércoles ser conocedores de lo que marcan los estatutos pero dijeron optar de buena fe por el otro procedimiento porque, en la situación actual de estado de alarma, "non se podía convocar a asemblea xeral", indicó el hasta ahora presidente, José Ángel Díaz. Ante las dudas de validez legal surgidas entre progenitores, decidieron suspender el proceso electoral que se había iniciado y celebrar la asamblea extraordinaria, para la cual no tienen fecha.

Según argumentan, será "cando legalmente se poida". Alegan que hicieron consultas y que ahora mismo no es posible por la crisis sanitaria porque el colegio "está pechado" y, en caso de acudir todos los miembros del Anpa, podrían ser hasta 300 personas.