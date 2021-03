"Subastarán el piso donde vive mi hijo dependiente"

El lancarés José Antonio Vázquez Pérez se encuentra en un "sinvivir" al estar pendiente de que salgan a subasta dos viviendas que están a su nombre tras no pagar una multa de 60.000 euros a la Axencia da Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) por construir una casa sin licencia que después legalizó. En uno de esos dos inmuebles vive su hijo menor de edad "dependiente".

La odisea se remonta a hace más de una década, cuando el afectado se separó y decidió construir en "2009-2010" una pequeña casa, de unos 70 metros cuadrados, en unos terrenos en Ariz, en A Pobra de San Xiao. La parcela se encontraba en suelo rústico, por el que el uso de vivienda estaba prohibido. Sin embargo, en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), pendiente entonces de ser aprobado, figuraba como suelo de núcleo rural y sí podría construir.

Según explica, consultó en el Ayuntamiento si podría empezar la estructura del inmueble. "Me dijeron que sin problema, que antes de tener la primera columna hecha estaba el PXOM aprobado", apunta el lancarés, quien en aquel momento inició la construcción confiando en legalizarla con el plan. Alguien denunció las obras y la Aplu inició un expediente de reposición de legalidad, ordenando la demolición, y le impuso una sanción de 60.000 euros, cuenta.

El PXOM fue finalmente aprobado en 2013 y José Antonio Vázquez legalizó entonces el inmueble. El vecino confiaba en que el plan estuviera "mucho antes" y dice haberse sentido "engañado" por el Concello.

A pesar de que fue legalizada la casa, la Aplu continuó reclamando la cuantía de la sanción (60.000 euros), a lo que hay que sumar los intereses. El lancarés acudió a los juzgados (al Contencioso-Administrativo de Lugo y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia), que no estimaron su recurso y consideran que procede la sanción alegando que fue una infracción que realmente se produjo.

El afectado, de 55 años, se encuentra en paro y no puede abonar la multa. Por ello, la Agencia Tributaria de Galicia sacará a subasta la casa en cuestión y un piso en el que vive su exmujer y su hijo adolescente. Solo está pendiente de su publicación en el Diario Oficial.

José Antonio Vázquez pide que se pare la venta de los inmuebles y busca negociar algún tipo de acuerdo para que no sigan los trámites. "No hice todo bien" para construir la casa, "a lo mejor me precipité", pero "fueron las circunstancias", alega el vecino. "Yo me buscaría la vida como fuera, pero sacarme del piso al niño que va en una silla de ruedas es inaudito. Legalmente pueden, pero las circunstancias personales son las que son", señala desesperado por la situación este lancarés.

El piso está "adaptado" para el adolescente, quien sufre desvanecimientos. "El niño está tan tranquilo y se desvanece, como quien deja caer un ladrillo", explica sobre la enfermedad que sufre el menor. Todos estos años fueron un "sinvivir, un trance" para el afectado, quien asegura que lo que más le preocupa es que tenga que abonar el piso el hijo. "Si tengo algo es para el niño, de lo que en un futuro se pueda tirar para seguir atendiéndolo", afirma.