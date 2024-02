"Soy solista, toco en tres grupos y en una orquesta, pero no me quejo, porque vivo de la música"

Proyecto Valley es el nombre artístico del sarriano Raúl Vázquez de la Torre. Un artista independiente que comenzó sus andanzas con un grupo de música en el instituto. "Ensayábamos en un local con agujeros en el suelo", recuerda el músico, que se ha convertido en un habitual de la escena musical de Sarria y también de Lugo tras actuar en varias ediciones del San Xoán de la villa y en las fiestas del San Froilán, entre otros eventos.

¿Qué es Proyecto Valley?

Es una catarsis de todo lo que hice hasta hoy en la música. Proyecto Valley es un acústico independiente en el que cuento historias. Podríamos decir que soy un cantautor, aunque no me gusta mucho definirme como tal, porque soy más punky que un cantautor. Simplemente soy un solista que toca música para espacios más bien íntimos. Compongo en español y estoy empezando a integrar poemas en gallego en las actuaciones en directo.



¿Cómo fueron sus inicios?

La música siempre me llamó la atención. De pequeño me ponía a veces el karaoke en casa y me grababa en cintas de casete cantando, e iba a todos los eventos que podía en Sarria. Después, de adolescente, me empezó a gustar la guitarra, así que empecé a dar clases con Matías Moreno en la villa. Ahí comencé a cantar y a acompañarme con temas de Los Ramones y Eskorbuto, entre otros grupos. También toco el ukelele y sigo formándome con el bajo con Charly López en Lugo.



¿Se dedica a tiempo completo a la música?

Ahora sí. Además de Proyecto Valley, toco el bajo en tres grupos y en una orquesta, pero no me quejo, porque vivo de la música. Toco con unos amigos en Acapulco 94, estoy en una banda de funky, soul y jazz llamada Patuk Band, también en la banda Poética y, a veces, como sustituto, en El Último Burro. También empecé en una orquesta, en la Supertop, lo que fue un gran paso como profesional y, gracias a todas esas colaboraciones, puedo dedicarme a esto.



¿Cómo hace para compaginar todas las bandas y ahora encima la orquesta?

No es fácil. Ahora mismo dedico mucho tiempo a los ensayos de la orquesta, pero al final intento sacar tiempo para todo. Claro que salgo y hago más cosas. Al final es cuestión de organización, pero a medida que iba aprendiendo a tocar instrumentos me fui dando cuenta que esto era lo mío.



Y su estilo, ¿cómo lo definiría?

Empecé haciendo hard rock, con estética ochentera. En una de mis primeras bandas hacíamos hard rock con bases punk, y luego me decanté por un estilo más pop para un más público más amplio.



¿Diría que ya no es tan punky como al principio?

Mantengo la esencia, pero no hago música tan directa y ‘apedrada’ como el punk. Pero para mí la inspiración y la música es cosa del momento. Puedo estar hablando con alguien, se me ocurre algo y lo empiezo escribir acompañándome con la guitarra. No tengo una metodología ni temas recurrentes en mis letras. Me gusta variar, lo único que se repite es un tono intimista, pero no me gusta encasillarme.



A la vista está que la estética también juega un papel importante en su música.

Desde luego. Siempre tuve claro que la estética era algo muy importante. Cuando vas a un concierto lo primero que te llama es lo visual, y si te genera algo te paras a escucharlo. La moda me ayuda a expresarme porque así me siento cómodo, pero no es algo que haga para los shows, es mi día a día.



¿Y dónde se visualiza usted en un futuro?

Prefiero no pensarlo mucho, porque siempre te sorprendes, pero espero que la música siempre esté ahí para mí.