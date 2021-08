Dende hai uns días a praza de abastos de Sarria volve recender a peixe fresco. Xa había anos que non o facía, pero coa chegada da firma Da Lonxa ao Prato a un dos postos, o mercado ve como revive a súa actividade, minguada a dous únicos negocios que resistiron durante os últimos tempos: a carnicería Carlos e a chacinería e tenda de produtos gourmet Arlo.

Detrás dun mostrador ateigado de pescados e mariscos chegados desde a lonxa de Ribeira, atende todos os días de martes a sábado Miriam Zubiela, que foi recibida cos brazos abertos polos outros dous praceiros do lugar, os cales aseguran que esta chegada "dálle vida á praza".

Fóra dos grandes supermercados, Da Lonxa ao Prato -tamén presente na Pobra do Caramiñal, Monforte e Lugo- é a única peixaría da vila e alí os veciños poderán atopar "produto de calidade e o trato próximo que caracteriza ás prazas de abastos", di Miriam, mentres asegura que lle gustaría ver como máis comerciantes se unen á familia praceira.

Niso mesmo coinciden Mercedes López, de Arlo, e Carlos Díaz, da carnicería, que ao longo da súa estadía no número 47 da Rúa Matías López viron o ir e vir do mercado. "Cantos máis sexamos, mellor", di un experto en carnes frescas e curadas que leva 19 anos no posto do fondo da praza.

Desde hai varios anos resisten tan só dous postos, o dun carniceiro e unha charcutería

"Cando vin para aquí ninguén apostaba un duro, pero ao final quen quere vir, vén", recorda Carlos ao falar da súa chegada, alá polo 2002 cando a praza contaba con outra carnicería e dúas peixarías. Desde entón tamén viviu épocas de bonanza, cando chegou a ter ata nove tendas en funcionamento, ata que boa parte dos seus encargados se foron xubilando ou retirando.

Mais o trato que recollen os clientes na praza de abastos non o atopan noutros espazos. "A xente vén porque nos coñece de sempre e confía en nós pola calidade que damos", asegura Carlos dunha clientela "fiel" que se incrementou coa chegada da pandemia.

"Viñeron novos clientes, moitos escapando das aglomeracións do súper", recoñece á súa vez Mercedes, a encargada a tempo completo do seu posto de "queixos gourmet, viños e licores diferentes e froita e verdura de tempada".

Os tres agardan sumar novos integrantes ao seu equipo e agardan melloras que fagan máis atractiva a praza para asentarse nela. Polo momento, hai dous "interesados" en ocupar outros postos, segundo avanza a concelleira Geni Valcárcel, que agarda que os veciños acudan ao mercado para convertelo "no lugar habitual da nosa compra".