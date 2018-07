APENAS HAI un ano dende que esta escritora autodidacta, natural de Paradela, publicara o seu primeiro poemario, Parque de atracciones. Naquela ocasión, Sonia Arias encargouse de todo: de escribilo, de publicalo, e de vendelo. Agora, trala boa acollida daquel primeiro fillo literario, a escritora concibe un segundo traballo amparado, nesta ocasión, pola editorial catalá Angels Fortune. Esta nova obra toca unha temática moi ampla, íntima, e amosa a madurez creativa da autora.

Cando xorde a idea de escribir a súa primeira obra?

Eu escribín sempre. Nos últimos tempos comecei a facelo por Facebook, e foi cando a xente me animou a publicar, e a verdade é que foi xenial. Aos poucos meses esgotáronse todos os libros e agora deu comigo esta editorial.

E como deu con vostede?

Supoño que influíu a presenza nalgúns medios e despois tivo moito que ver tamén Rocío López Nuñez, que agora é a representante da editorial en Galicia. Ela foi a que me dixo que a miña poesía era diferente e innovadora, e que había que prestarlle máis atención. As redes sociais tamén foron moi importantes, porque aí era onde me movía e onde a xente da editorial podía verme.

Onde atopa a inspiración á hora de crear?

No día a día. Teño poesía de malos tratos, de guerra, amor, desamor... Gústame moito a poesía de antes e relaciono moito esa poesía coa de agora. É un pouco o que vas vivindo: algo que ves na rúa, que te chama a atención, da lugar a algo completamente diferente. Tamén é imaxinación.

Gustáballe a poesía de antes. Cales son as súas influencias?

Federico García Lorca, Cortázar, Miguel Hernández...

E non hai ningunha poetisa?

As galegas Yolanda Castaño e Rosalía de Castro. Aínda que son máis selectiva coas de Rosalía... Igual que doutros autores gústame toda a poesía, con Rosalía adoro algúns poemas pero outros non me terminan de convencer.

Co falecemento do meu pai paseino moi mal. Agora teño un neno e estou feliz. Así é a miña poesía, fala de saír a flote

A Sonia que escribe agora este Campos de batalla é a mesma que escribiu Parque de atracciones?

É a mesma, segue a mesma liña, só que cun pouco máis de madurez. Vexo cambios en min. Creo que Campos de batalla me fixo a min, e eu fixen Campos de batalla. Foi algo mutuo. Creo que a miña poesía evolucionou, claro, e cunha editorial maduras doutra maneira: estás máis protexida, máis axudada. Todo inflúe.

O primeiro libro autopublicouno. Como foi o proceso?

Encargueime eu. Falei cunha editorial de Santiago que se ocupou de producir as copias e a venda fágoa eu mesma na tenda.

Como os grupos de música cando comezaban coas maquetas!

Si! E que é o máis bonito! No fondo empezar é o máis bonito. Despois é precioso continuar, pero de cando empezas quédanche un montón de lembranzas: eu estaba súper estresada, non tiña tempo para nada e, sen embargo, agora lémbroo con cariño.

Campos de batalla vén dicirlle ao lector que na vida hai rosas, pero tamén espiñas...

Exactamente. É un libro moi variado que ten de todo. Ten moitísimo optimismo, porque amosa que todas as desgrazas teñen algunha saída boa. A miña vida foi así: a raíz de que morreu o meu pai paseino moi mal. Custoume saír de aí. Pero agora teño un neno e estou feliz. Con cada poesía é algo así: emerxendo, saíndo arriba en lugar de caerse.

Entendo que hai moito de autobiográfico.

A primeira parte si. A primeira parte é a miña forma de pensar, moi clara e moi directa. No medio falo do falecemento do meu pai por un cancro. Despois xa deixo voar a imaxinación sen cancelas: falo de homosexualidade, de guerra, de maltrato, anorexia... Iso non é autobiográfico pero é algo que vexo todos os días.

É baseado en feitos reais.

Quero que o lector sinta que é o protagonista, que se olvide da escritora. Realmente na primeira parte, na que falo de min, a xente dime que pensa as mesmas cousas. Iso encántame, porque enténdeno como algo tan real que eles o están sentindo tamén.

Non é moi común que a un poemario o califiquen tamén como un libro de autoaxuda.

Eu quíxeno escribir en forma positiva. Cos seus dramas, claro, porque a vida é iso: tes que chorar. É moi necesario, porque desafogas e segues cara adiante de forma positiva. Pero é un libro moi optimista, moi positivo e con moito traballo detrás.

Deduzo que moitos lectores choraron cos seus versos.

Esta mesma semana estivo aquí unha clienta que comprou o libro, contoume que se encheu a chorar e cubríume de bicos e apertas porque dicía que o necesitaba. E claro... Eu chorei tamén.