Os socialistas sarriaos fan unha ofrenda floral no aniversario republicano

Unha representación do PSOE de Sarria organizou o mércores unha conmemoración do aniversario de proclamación da II República, do que se cumpriron 90 anos.

O acto consistiu consistiu na colocación dun ramo de rosas na Rúa do Murallón de Sarria, xunto á placa que lembra aos concelleiros republicanos que foron represaliados.

A inscrición recorda a Vicente Páramo Losada, Pedro García Arcas e Rogelio Tarí Uribe, "e a cantos loitaron pola democracia e a liberdade".