"En una situación de amenaza lo que nos ayuda a sobrevivir es cooperar"

Los escaparates de Sarria se llenarán de mensajes positivos gracias a una iniciativa de la psicóloga sanitaria Fátima López, para quien la comunidad "puede convertirse en un factor altamente protector de la salud mental".

¿En qué consiste la iniciativa Guardianes/ as del arco iris?

Es una acción para el cuidado de la salud mental de la población, con independencia de la edad. La idea es que sea una acción preventiva de salud, para minimizar la posibilidad de que se desarrolle sintomatología postrauma una vez que salgamos de esta situación.

¿A qué tipo de público se orienta?

Es una iniciativa comunitaria. Cuando estamos afrontando una situación de crisis o amenaza se rompe la sensación de seguridad interna y la comunidad es algo muy protector. Va dirigido a todos los vecinos y vecinas de Sarria para que puedan contribuir a velar por la salud del otro, por el cuidado mutuo, por la cooperación...

¿Cómo surgió este proyecto?

Fue una inquietud que me surgió, lo elaboré y hablé con el Concello. Le dije que me gustaría aportar algo en esta situación de crisis a la comunidad a la que yo pertenezco y esa fue la primera fase. El Concello tuvo una respuesta increíble, acogieron la propuesta como algo necesario y la dieron a conocer.

¿Cómo se materializará la idea?

Tras esa primera fase, la siguiente va a ser, a través de los comerciantes y hosteleros, colocar unos cartelones en los escaparates con frases mantras. Algunas las escribí yo y otras hablando con compañeros psicólogos. Esas frases tienen el objetivo de generar bienestar. Para que todo el mundo las pueda ver, repetir, cantar... porque repetir determinadas frases hace que entres en un estado diferente.

¿Podría decir algunos ejemplos de frases que se podrán ver?

Son 24 mensajes mantras: ‘somos comunidad’, ‘danzamos con la esperanza’, ‘podemos pensar en cosas bonitas’, ‘jugamos y sabemos que todo está bien’, ‘todos juntos más grandes’, ‘practicar el agradecimiento’... Son frases que vibran con todas esas cosas que hemos aprendido estos días. Salieron cosas tan bonitas durante el confinamiento que, en realidad, yo lo único que hice fue ponerle nombre. A mí me emocionó cómo la gente empezó a conectar con la humanidad que tenemos dentro. No es que nos vayamos a convertir en guardianes, es despertar al guardián que llevamos dentro. No tenemos que hacer nada diferente, sino seguir cultivando lo que nos define como humanos, que al final es la cooperación.

¿Existe una tercera fase?

La siguiente fase será que todas las personas del pueblo podamos implicarnos a través de un distintivo, que será una chapa o una pulsera para llevar. Si yo me cruzo contigo por la calle y te veo la chapa, eso también genera una emoción en mí, estamos conectados. Es un proyecto vivo y abierto, y cada persona en su ámbito de trabajo también puede proponer acciones que vayan en consonancia. Por ejemplo, desde los colegios se pueden hacer cosas superbonitas.

¿Qué cualidades definen al guardián o guardiana del arco iris?

Los atributos del guardián son: la sonrisa amable en su saludo, sus palabras son bondadosas y libres de juicio (dejar la crítica a un lado), sus actos parten del corazón, se dedican a cultivar pensamientos bonitos y productivos, sus movimientos son armoniosos, dedican tiempo a actividades placenteras que les hacen crecer, saben reconocer y dar la bienvenida a sus emociones y cultivan valores que hacen que todos tengamos mayor bienestar.

¿Y cuáles serían sus intenciones?

Velar por el bien común, el cuidado de los más vulnerables y recuperar las dinámicas sociales con esperanza realista, no negar lo que hay, pero poder conectar con que también podemos estar bien.

¿Qué enseñanzas cree que podemos extraer de toda esta situación que hemos vivido? Para mí la clave es que únicamente todos juntos, cuidándonos, cooperando y ayudándonos vamos a poder tener un presente y un futuro. Solo juntos y desde la cooperación vamos a poder salir de esto. No podemos desaprender lo que se ha revelado en esta situación, que es que como humanos somos preciosos, lo que pasa es que estamos dormidos. En una situación de amenaza lo que nos ayuda a sobrevivir es cooperar. Esa humanidad se ha despertado ante algo tan difícil y esta iniciativa contribuye a que no se vuelva a dormir.

La crisis sanitaria puso en primer plano el término resiliencia. ¿Existen mecanismos para cultivarla?

Yo creo que el guardián del arco iris cultiva eso, la capacidad de aprender y salir reforzado de las situaciones más duras. La comunidad puede convertirse en un factor altamente protector para la salud mental y un catalizador del crecimiento y la resiliencia. Yo creo que el aprendizaje positivo es seguir cultivando todo eso que hemos estado haciendo. No olvidarlo nos va a hacer resilientes.