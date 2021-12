Corría o ano 1961 cando uns obreiros que traballaban nunha canteira en Buxán (O Incio) encontraron nunha profunda fenda uns ósos, que pensaron que eran os restos dunha vaca e non se imaxinaron a importancia deste achado do que se cumpren seis décadas. Realmente eran uns molares e ósos dun mamut laúdo, sendo todavía hoxe os únicos restos deste animal prehistórico que foron atopados en Galicia.

Os operarios localizaron dous molares, unha vértebra incompleta, parte do corpo vertebral doutra e outros pequenos fragmentos. Só se conservan hoxe en día parte destes restos, os cales nunca foron datados e non se coñece certamente a súa antigüidade. Na actualidade están expostos no Museo de Historia Natural Luis Iglesias da Universidade de Santiago de Compostela (USC), ubicado na capitalidade de Galicia.

Despois do descubrimento as pezas foron depositadas nunha oficina provisional da fábrica de Cementos Cosmos de Oural -daquela en construción- e o achado foi comunicado ao xeólogo Isidro Parga Pondal, quen tamén era accionista da planta sarriá. Ata a localidade desprazouse este investigador acompañado de Juan Manuel López de Azcona e Eugenio Torre Enciso, pois precisamente eses días os tres estaban realizando unha campaña de excursións xeolóxicas pola provincia de Lugo. Os doutores, tras acudir á canteira e analizar as pezas, confirmaron que se trataban de restos dun mamut laúdo.

Rabaños de mamuts puideron habitar estas zonas con outros representantes da fauna fría do Pleistoceno final, como o rinoceronte laúdo, o bisonte ou o oso das cavernas

Son dous molares, un inferior dereito de 19,5 centímetros de longo por 14 de ancho, e un inferior esquerdo de 8 por 18, recolle Eugenio Torre Enciso nun artigo publicado un ano despois do descubrimento en Notas y comunicaciones del Instituto Geológico y Minero de España. Tamén se atoparon "una vértebra incompleta con el agujero vertebral, parte del cuerpo vertebral de otra, restos de la porción epifisaria de un hueso largo y varios fragmentos pequeños de otros huesos de difícil identificación", engade este químico, farmacéutico e xeólogo.

Segundo explica no traballo, rabaños de mamuts puideron habitar estas zonas con outros representantes da fauna fría do Pleistoceno final, como o rinoceronte laúdo, o bisonte ou o oso das cavernas. Son animais que "testimonian un clima mucho más frío que el actual, y una vegetación que, para ponerla de acuerdo con esta fauna, que podemos considerar subártica o periglaciar, correspondería a una tundra o quizás mejor a una estepa fría".

Para Torre Enciso é de supoñer que as mandas de mamuts en Galicia "se habían establecido durante la última glaciación en estas cuencas bajas pantanosas, de Sarria y de Lemos, mientras se formaba la terraza inferior cuaternaria existente en ellas, y en donde sin duda estos herbívoros encontrarían abundancia de alimento", apunta no seu artigo. Milleiros de anos despois de que pastaran polas terras do Incio acabarían convertendo a este municipio como escenario dun descubrimento todavía hoxe único.

"Os mamuts só chegaban á Península nas épocas máis frías das idades do xeo"

Aurora Grandal D'Anglade | Paleontóloga, Instituto Universitario de Xeoloxía

Que significou para a paleontoloxía o achado do Incio do 1961?

Foi moi importante, aínda que no seu momento non tivo moita difusión entre a poboación e só nos ambientes científicos. A importancia está en que foi o primeiro resto de fauna do Pleistoceno, da idade dos xeos, que se atopou en Galicia. Ata entón non se coñecían xacementos de mamíferos cuaternarios, e tampouco se esperaba que os houbese porque a xeoloxía de Galicia, abundante en solos acedos, non é adecuada para preservar os ósos durante miles de anos. Só nas áreas de rochas calcarias é posible que os ósos se preserven tanto tempo, como no caso da canteira de Buxán. E para ser o primeiro achado, foi sen dúbida o máis rechamante.

Como chegaron alí os mamuts?

Os mamuts son típicos do norte e centro de Europa. Estaban adaptados ao clima frío. O ecosistema no que vivían, de feito, coñécese como ‘a estepa do mamut’. Convivían con outros animais tamén adaptados a eses climas fríos: o reno, o rinoceronte laúdo... Á península só chegaban nas épocas máis frías das idades do xeo. Ocupaban a zona norte da península, aínda que tamén se desprazaban pola cornixa cantábrica, coma se fora un corredor, ata alcanzar Galicia e baixar cara a Portugal. Tamén alcanzaron a zona central, na alta meseta, que seguramente tiña un clima moi frío similar ao de centroeuropa. Hai un só achado en Andalucía, en Padul (Granada), que tivo que chegar nunha época glaciar especialmente fría. Pero en xeral os achados son escasos na península.

Nunca se fixeron traballos por se hai outros restos en Buxán?

A acumulación destes restos foi posible porque ou ben o animal caeu na fenda, ou ben morreu na superficie e os seus restos foron arrastrados cara á fenda, onde quedaron protexidos. Naqueles momentos os investigadores Parga Pondal, Torre Enciso e López de Azcona trataron de buscar outros restos, pero era difícil, porque terían que darse circunstancias especiais, como neste caso, para a preservación de máis ósos. Non atoparon entón nada máis, como por outra banda era de esperar.

Chegáronse a datar os restos?

Ao longo do Pleistoceno producíronse moitos avances e retrocesos da fronte polar, e o mamut tivo que chegar nunha desas épocas frías. O gran paleontólogo Emiliano Aguirre calculou que podería ter ata 150.000 anos. Aínda así, houbo varias glaciacións nese intervalo. Hai algúns anos uns investigadores tomaron unhas mostras do molar para facer unha datación por carbono 14, pero non deu resultado. Pode ser porque o resto é moi antigo e xa non conserva materia orgánica (o coláxeno dos ósos e dentes), ou porque non é tan antigo pero o coláxeno deteriorouse por unha conservación inadecuada dos restos. É fácil que os cambios de temperatura e humidade en museos ou almacéns produzan a deterioración do coláxeno, de modo que a datación radiométrica xa non é posible.

Estes son os únicos restos de mamut achados en Galicia, por que?

Na Península non haberá máis de 30 xacementos con restos de mamut. Hai que ter en conta que son animais moi grandes e que para que os seus restos se preserven, teñen que quedar enterrados ou polo menos protexidos nunha zona onde o substrato non sexa acedo, para que non se disolvan. Estes medios son, por exemplo as covas calcarias como as que hai en Mondoñedo, Castroverde, Becerreá ou O Courel. Alí é frecuente atopar restos de fauna que se preservan nas covas, xa sexa porque vivían nelas, porque foron levados por carroñeiros ou os humanos; ou mesmo porque caeron nas simas. Pero no caso do mamut, polo seu tamaño principalmente, é difícil que os restos fosen parar alí. Non se descarta, de todas as maneiras. Por exemplo nunha cova de Abadín acabamos de atopar pequenos fragmentos de óso de rinoceronte laúdo. Así que é posible que un día aparezan restos de mamut, só hai que buscar un pouco máis.