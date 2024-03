O servizo de atención temperá asistiu 115 nenos da comarca de Sarria en 2023

Case dous anos despois de poñerse en funcionamento o servizo de atención temperá (SAT) en Sarria, que dá cobertura aos menores con trastornos do desenvolvemento ou risco de chegar a padecelos, así como aos familiares e achegados dos mesmos de toda a comarca, atendeu o pasado ano un total de 115 nenos e nenas, case o dobre que no exercicio anterior.

Tal e como indica a concelleira de Igualdade, Servizos Sociais, Emprego e Emprendemento e Saúde de Sarria, Isabel Vergara, "trátase dun servizo moi necesario e demandado, e esta ano facemos un balance positivo". Porén, a edil recoñece que "estamos a percibir unha repercusión da falta de profesionais de pediatría".

Dende o propio municipio houbo bastantes queixas por non cubrirse a praza dunha das dúas pediatras que había no ambulatorio da localidade. Os usuarios do SAT teñen que ser derivados dende Pediatría, de modo que as familias deben acudir a este especialista no seu centro de saúde correspondente para que lles faciliten as interconsultas con neuropediatría ou atención temperá hospitalaria, de ser preciso, ante a sospeita dalgún tipo de trastorno do desenvolvemento, polo que tamén houbo queixas neste sentido ante o retraso das citas médicas.

Xa a finais do pasado ano aprobáronse por unanimidade as respectivas mocións do BNG e do PSOE instando a cubrir todas as prazas de persoal médico do centro sanitario, unhas carencias que motivaran ademais concentracións na vila e no Páramo o pasado mes de outubro, porque ademais xa estaba previsto que quedase libre unha praza de pediatra a partir do mes de decembro.

Por outra parte, o equipo profesional do SAT está composto por catro disciplinas: psicoloxía, pedagoxía, maxisterio e logopedia. Os catro profesionais do centro encárganse de tarefas de diagnose e valoración, apoio ao desenvolvemento psicomotor, cognitivo, linguaxe e comunicación, autonomía persoal, área social e afectiva. "Tamén se encargan de ofrecer apoio, información, habilitación e formación para a familia, así como colaboración cos recursos sociais, educativos e sanitarios", asegura Isabel Vergara.

Ademais das múltiples funcións que realizan a nivel particular cos nenos e as familias, os profesionais tamén se encargan de sensibilizar na contorna comunitaria respecto da comprensión do que lles pasa aos nenos e nenas, para evitar prexuízos nas esferas que os rodean. O persoal realiza primeiro unha entrevista coa familia do menor (de entre 0 e 6 anos), seguida dunha valoración para acordar quen será o coordinador de cada caso, pero sempre cunha atención conxunta.

O servizo ten lugar nas instalacións do colexio La Asunción, e o horario de luns a xoves é de oito e media a dúas, e de catro a oito da tarde, e os venres de oito e media a doce e media. Os meses estivais de xullo, agosto e setembro estes horarios poden sufrir algunha modificación.

"Precisamos máis especialidades e grupos de idade"

Dende a Plataforma pola Diversidade Infantil da Comarca Sarria, unha agrupación en vías de converterse en asociación formada por diferentes familias con nenos con diversidade funcional, demandan máis especialidades no SAT. Recoñecen que este servizo foi "todo un avance para Sarria", pero que "aínda queda moito, en especial porque precisamos a un terapeuta ocupacional e a un fisioterapeuta para dar cobertura ás necesidades dos menores", din.

Dende a agrupación tamén instan a "aumentar os grupos de idade" xa que o SAT atende nenos de entre 0 e 6 anos, pero "hai moitos aos que se lles diagnostica máis tarde e moitos servizos son importantes a partir desa idade", afirman.