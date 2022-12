El servicio de conciliación escolar sale a licitación para el curso actual y el próximo

El servicio de conciliación escolar del Ayuntamiento de Sarria ha salido a licitación pública por un período de dos años, referidos al curso actual y al próximo 2023-2024, sin posibilidad de prórroga. Toda vez que este curso ya está iniciado, el nuevo contrato computará a partir de su formalización, que se hará previsiblemente a lo largo del próximo mes.

El presupuesto anual es de 126.465,85 euros (sin Iva), de modo que este servicio, llamado Sarria Concilia, sale a licitación en 252.931, 69 euros al tratarse de un contrato de dos años. Las empresas tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el 4 de enero.

El servicio de conciliación escolar fue el desencadenante de la ruptura de la coalición de gobierno en Sarria. La empresa que lo venía prestando no cobró del Concello más de 100.000 euros correspondientes a varios meses al no ser autorizados los pagos por no haber una licitación previa sino una serie de prórrogas solicitadas por el concejal de Servizos Sociais, Benjamín Escontrela, quien fue cesado por el alcalde en una situación que motivó un cruce de acusaciones entre ambos.­

El pasado día 2 se suspendió la conciliación escolar por esta causa, si bien se retomó el día 7 con un contrato menor puente con la misma empresa, que se hizo por un período de 30 días a la espera de resolverse la licitación que acaba de publicarse en el perfil del contratante del Concello.

Colegios y horarios

Según la memoria justificativa del contrato, el programa de conciliación funcionará en el Ceip Frei Luis de Granada (en horario de 7.30 a 8.45 y de 14.30 a 18.30), Antonio Fernández de Oural (de 7.30 a 9.30 y de 15.30 a 17.30) y en la escuela de educación infantil Xela Arias (de 7.30 a 9.30 y de 14.30 a 17.30).

Incluye la apertura del centro educativo, recepción y control de llegada de los escolares, vigilancia y cuidado de los niños y niñas hasta el inicio de las clases, organización y supervisión durante ese tiempo de actividades relacionadas con el ocio saludable y con un enfoque de género, realización de actividades en horario de tarde y entrega de los alumnos a sus padres o representantes legales una vez finalizada la conciliación.

En el caso del colegio de Oural contempla, además, la limpieza de las instalaciones utilizadas y en la EEI Xela Arias, la atención de los menores en el comedor.

Tal y como especifica el expediente, la facturación mensual corresponderá al precio anual de adjudicación dividido entre diez (de septiembre a junio).