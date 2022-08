El servicio de atención temprana de Sarria volverá a licitarse tras quedar sin adjudicar

El Ayuntamiento de Sarria tendrá que volver a sacar a licitación el servicio comarcal de atención temprana después de quedar sin adjudicar el procedimiento por segunda vez. Mientras tanto seguirá siendo prestado por la empresa actual.

El programa, para el conjunto de los siete concellos de la comarca, salió a contratación el pasado mayo por 74.000 euros para desarrollarlo hasta el 31 de octubre. Al concurso concurrieron dos firmas, siendo excluida una primera por incumplir su oferta un apartado del pliego de prescripciones técnicas, no poseer local.

La mesa de contratación propuso entonces adjudicarlo a la otra empresa, si bien pidió que los servicios técnicos municipales elaboraran un informe de verificación sobre el cumplimiento del local ofertado con las especificaciones técnicas solicitadas. Este documento indica que cumple con todas las condiciones, excepto la superficie de la sala de lactancia.

Junta de gobierno. Según explicó el concejal de servicios sociales, Benjamín Escontrela, la empresa alegó y se trata de un error en unos planos. La resolución del expediente de contratación fue abordada en la última junta de gobierno, generando diferencias entre sus miembros. Este edil indicó que pidió que el técnico municipal fuera comprobar in situ las instalaciones para ver si cumplen los requisitos. No obstante, finalmente se acordó no adjudicar el servicio a la empresa, mientras que Escontrela votó lo contrario.

La atención temprana ya había salido a concurso en diciembre del pasado año, pero una firma (la única que concurrió) presentó un recurso contra las bases en el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia y lo estimó parcialmente. Por ello, el Ayuntamiento volvió a sacarlo a licitación en mayo.

En aquel momento había salido a contratación por un importe de 114.488 euros para prestar el servicio hasta el 31 de octubre.

La atención temprana se puso en marcha hace un año, tras recibir una ayuda de la Consellería de Política Social. En la actualidad cuenta con una nueva subvención de esta administración.

El 31 de octubre del pasado año finalizó el contrato con la empresa adjudicataria, lo cual motivó peticiones por parte de la oposición y de las familias de los menores para que el servicio no se interrumpiera. Entonces el Ayuntamiento acordó darle continuidad a través de un contrato transitorio con la misma firma, hasta que sea adjudicado el nuevo procedimiento.

Beneficiarios: un proyecto para niños de 0 a 6 años de edad

El servicio de atención temprana se dirige a niños y niñas de 0 a 6 años de edad con algún tipo de dificultad, alteración o trastorno del desarrollo. El programa se presta desde hace un año en las instalaciones del antiguo internado del colegio de La Asunción. Los siete concellos de la comarca se unieron entonces para poner en marcha este servicio. Además, constituyeron en abril una comisión de seguimiento del programa, que está conformada por dos representantes de cada uno de los ayuntamientos.