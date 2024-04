El Sergas insiste en que mantendrá las tres plazas de médico en Láncara

El conselleiro de Sanidade en funciones, Julio García Comesaña, insistió este miércoles en A Pobra de San Xiao (Láncara) que el Sergas tiene la intención de mantener las tres plazas de médico de familia del centro de salud.

Así lo dijo en una visita al ambulatorio acompañado por el gerente del área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, Ramón Ares Rico, y de la directora de Atención Primaria, María Núñez Temes, quienes se reunieron con los sanitarios después de que quedaran dos vacantes por la jubilación de sus titulares.

La Consellería de Sanidade explicó que en la actualidad, mientras no es posible cubrir de forma definitiva estas dos plazas, el área sanitaria "está a realizar todos os esforzos para cubrir as vacantes con facultativos substitutos". Aseguró que se envían "de xeito regular, sempre que é posible e empregando os métodos establecidos (prolongacións de xornada ou intersubstitucións), médicos de atención primaria" para dar cobertura a las dos ausencias. "Hoxe (por ayer) están cubertas as tres prazas e así vén sendo co traballo que fai a área sanitaria", apuntó Julio García Comesaña, quien insistió en que "non vai diminuírse a plantilla de médicos deste centro".

El conselleiro también reiteró que no se va a prescindir de este ambulatorio, el cual, dijo, es "moi importante" al contar con "máis de 2.400" tarjetas sanitarias y hacer "un traballo excelente".

El mandatario autonómico quiso trasladar al personal sanitario y no sanitario "unha mensaxe de tranquilidade fronte ao catastrofismo que están a transmitir os máximos responsables do Concello de Láncara" sobre la atención en el centro de salud, en el que, repitió, "non se vai amortizar ningunha praza".

Precisamente el alcalde, Darío Piñeiro, acusó este miércoles al conselleiro de acudir a A Pobra "a mentir e burlarse dos veciños e veciñas". Denunció que García Comesaña visitó el ambulatorio sin avisarlo a él y "só para facerse unha foto de paripé, tratando de aparentar que hai tres doutores, cando todos sabemos que é mentira".

El regidor sostiene que el centro solo cuenta en la actualidad con un médico a tiempo completo y con otro tres días a la semana durante cuatro horas. Según su versión, este miércoles el Sergas desplazó un sanitario de Sarria a Láncara "ex profeso para a visita do conselleiro", una maniobra que califica de "esperpéntica". "En canto marchou volvémonos a quedar como estabamos, cun médico e con outro por horas", insistió.

Piñeiro también explicó que la visita se produjo después de que él mismo solicitara en dos ocasiones al conselleiro una reunión para tratar la situación del centro, aunque sin recibir respuesta. Criticó que, por el contrario, el mandatario autonómico sí se reunió con la portavoz municipal del PP. Ante esta "falta de respecto e un insulto cara os meus veciños que non vou tolerar", anunció que solicitó un encuentro con el presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, para instarle a solucionar "as graves carencias" de personal médico en Láncara.

La situación del ambulatorio ya motivó en septiembre la celebración de una concentración ante las instalaciones, así como una recogida de firmas.