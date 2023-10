O Sergas di que se están a susbtituír as ausencias no centro de saúde da localidade

O Sergas quixo dementir as declaracións feitas polo grupo municipal do BNG en Sarria con respecto ás quendas que quedan baleiras no centro de saúde da vila. Tal e como explica, "si están substituídas entre a mañá e a tarde as ausencias por vacacións ou que se van nun concurso de traslados, ao que ten dereito todo traballador".

Afirma que se están a usar todas as fórmulas de substitución posibles ante a ausencia absoluta de profesionais nas listas de contratación, ben recorrendo a prolongacións de xornada ou intersubstitucións co fin de manter e garantir a mesma calidade asistencial.

Quixo, ademais, mostrar o seu agradecemento pola colaboración de todos os profesionais que co seu traballo e dedicación fan posible prestar unha boa atención sanitaria.

Pola súa parte, o BNG mantén que a situación do centro de saúde de Sarria é "alarmante", polo que convoca unha concentración para este xoves diante do propio ambulatorio ás 20.30 horas e presentará unha moción en defensa da Atención Primaria no próximo pleno municipal porque di que levan "moito tempo denunciando o desmantelamento do centro de saúde".