El Sergas anuncia que cubre de forma estable la jubilación de un médico en Láncara

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) anunció este lunes que cubrió ya "de forma estable e continua" la jubilación de un médico del centro de salud de A Pobra de San Xiao (Láncara) con una facultativa que asumirá de manera "permanente" el cupo de dicho doctor.

Esta sanitaria tenía previsto empezar este lunes, aunque se incorporará en estos días debido a "un problema de saúde puntual" que no le permitió iniciar este lunes sus nuevas funciones, indicó el Sergas. La médica ya estaba sustituyendo a dicho facultativo que se jubiló a finales del pasado año.

Desde el organismo autonómico apuntaron que existen "enormes dificultades" para encontrar médicos sustitutos, pues en las listas de contratación hay "cero" en estos momentos. A pesar de ello, dijeron, el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte "conseguiu que unha médico asuma a praza vacante por xubilación".

De esta forma, indicaron, dos de las tres plazas del ambulatorio están cubiertas por personal "de forma permanente", mientras que la tercera con sustitutos que se desplazan a Láncara. El Sergas está enviando "de xeito regular, sempre que é posible e empregando todos os métodos establecidos (prolongacións de xornada ou intersubstitucións), médicos de atención primaria" para dar cobertura a la ausencia que hay en estos momentos en el centro de salud. "A día de hoxe as tres prazas de médico de Láncara están cubertas", insistió el Sergas.

El ambulatorio tiene 2.484 tarjetas sanitarias, lo que supone una media de 833 por facultativo, "mellorando substancialmente a ratio de tarxetas por médico que esixen as sociedades científicas e que é de 1.500 tarxetas", según el Sergas.

QUEJA. Por su parte, un paciente de A Pobra de San Xiao denunció que este lunes en el centro de salud solo había un doctor, teniendo el cupo cubierto, por lo que no atendía a más personas, solo urgencias.

En su caso aseguró que lleva dos semanas tratando de conseguir cita por un problema en una rodilla, obteniéndola para el pasado viernes, pero el sanitario se sintió indispuesto y él no pudo ser atendido. Acudió de nuevo al centro de salud este lunes y se encontró con que había un único médico, mientras que el Sergas, se quejó el vecino, anuncia que están las tres plazas del ambulatorio cubiertas.

El lancarés recordó que se pide reiteradamente que no se acuda a urgencias para no colapsarlas, pero si los pacientes se encuentran con que no hay sanitarios en su centro tendrán que acudir a este servicio.