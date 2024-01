"Será un goberno continuísta, pero penso marcar diferenzas. Non quero ser unha réplica"

Naceu en Lugo hai 59 anos e chegou a Paradela no 1989, casualmente para substituír como doutora á actual subdelegada do Goberno en Lugo. Dous anos despois, Montserrat Mulet entrou por primeira vez en política da man de José Manuel Mato e formou parte de todos os gobernos ata a data coa excepción do mandato 1999-2003, no que aproveitou para sacar tamén a carreira de Farmacia.

Como afronta esta nova etapa?

Con ilusión. Paradela é un concello pequeno, pero ten os seus recursos, na gandaría, nos eólicos… Penso que Mato non o fixo nada mal, déixao bastante ben estruturado. E sempre trataremos de apuntarnos a cousas novas.



Esperaba a renuncia do alcalde?

Eu sei que hai tempo por, circunstancias familiares, quería deixalo, pero sempre lle pediamos nós que se presentase de novo, tirabamos da corda para que seguise un pouco máis. Penso que esta oportunidade que se lle presenta é unha maneira de dar un paso atrás na municipalidade, pero non noutras responsabilidades políticas. Vai seguir dando moita batalla, é unha persoa con moita bagaxe e pode aportar moitísimo no Parlamento polo seu aplomo, cordura e polo que ten vivido.



Dicía despois do pleno que xa "escapara" varias veces. Propúxose noutras ocasións este relevo?

Si, e agora xa non me podía escapar máis (ri).



Como recibiron a noticia os seus compañeiros de goberno?

Sei que teño o respaldo de todos. Estiveron de acordo porque non é unha decisión unilateral. Somos un grupo cohesionado.



Será a primeira muller alcaldesa de Paradela e a segunda persoa en ocupar o sillón do Concello na democracia. Supón un orgullo?

Por suposto, intentarei levalo o máis dignamente que poda. E, ademais, nun concello que ten 200 anos de historia, o que é un orgullo.



Que consellos lle deu Mato?

Non dá directamente consellos, pero aprendes moito ao seu lado. A miña máxima dende hai moitos anos é : "O que non queres que che fagan a ti non llo fagas aos demais e trata aos demais como queiras que te traten a ti". Tamén ás veces hai que tomarse un tempo para pensar as cousas, porque cando manexas o diñeiro doutras persoas tes que actuar meditando e non tomar decisións en quente.



As tres décadas que leva na corporación seranlle de moita axuda...

Si, coñezo o funcionamento do Concello e conto cun persoal excepcional, dende a secretaria a todos os administrativos, todos os traballadores son do mellorciño.



Pensa deixar o seu traballo ou compatibilizará ambas funcións?

Eu sigo no meu traballo de médica, que é do que vivo, pero pedirei un día probablemente por semana para estar no Concello cunha axenda para citar e resolver os problemas e se hai unha urxencia tamén atendela, claro.



Será un goberno continuísta?

Continuísta, pero tamén penso marcar as miñas diferenzas, non quero copiar todo, non quero ser unha réplica. Eu penso que cada persoa ten a súa identidade e despois destes tres anos penso deixar a miña pequena pegada se podo.



En que lle gustaría deixar esa pegada persoal?

Pretendo ir pouquiño a pouco, con humildade, dando pasos curtos, pero que sexan seguros.



Que proxectos herda?

Temos varios, entre eles, a adquisición dunha casa (o antigo concello) para poder facer un pequeno hotel en Paradela.



E algunha idea propia que lle gustaría implantar?

Estou estudando cousas que teño dende hai tempo, pero xa iremos dando conta. Primeiro ten que chegar o pleno de nomeamento.