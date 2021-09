"Ser Arraiana Maior é unha honra, as mulleres da Raia aportáronme moito"

O "coraçao" da fotógrafa e etnógrafa Mercedes Vázquez Saavedra está dividido entre a súa terra natal, Sarria, e a Raia e vive a cabalo entre a vila e a localidade portuguesa de Pitoes das Júnias. O seu traballo de divulgación sobre a cultura da fronteira levou a que acabe de ser distinguida en Entrimo como Arraiana Maior pola asociación de Arraianos, un recoñecemento que "supón moitísimo, unha grande emoción e unha honra", pois séntese unha "arraiana de coraçao" e as mulleres da Raia aportáronlle "moito".

A sarriá tivo o seu primeiro contacto co país veciño en 1970, cando viaxou a Valença do Miño. Despois empezou a coñecer máis Portugal, veraneando, sendo os seus fillos uns nenos, en Póvoa de Varzim, e facendo algúns traballos. "Sentíame feliz en Portugal, sobre todo pola tranquilidade do lugar, buscaba refuxiarme nun espazo diferente", indica.

Chegou a Pitoes das Júnias, no concello de Montalegre, cando se dedicaba a facer guías. "Un dos traballos que fixen púxome en contacto co Padre Fontes, que é un etnógrafo valiosísimo, e deume a chave da súa biblioteca, tiven esa sorte", relata.

Unha das cousas que máis lle sorprendeu en Pitoes foron as mulleres, por iso empezou a fotografalas. "Foron as que me cambiaron o chip. Aprendín que somos nós os que nos complicamos a vida. Unha das frases famosas desas mulleres é: "Deixe os problemas fóra, non os deixe entrar na casa, peche a porta, que non entren"", conta. Con esas "sabias" mulleres pasou "desconectada horas e horas falando". "Era un pobo de mulleres, os homes marcharan á emigración e quedaron elas, eran pais e nais. O que loitaron para sacar adiante os fillos e as casas! Eran tamén mulleres solidarias, contaban como as súas antepasadas axudaran a pasar polo monte aos fuxidos da guerra", rememora destas portuguesas, ás que, di, ten "moítisimo que agradecer, foron para min a base fundamental".

MUNDO DA RAIA. En Pitoes entrou no mundo arraiano e a partir de aí quixo saber "o que é a Raia", comezando a visitar todos os pobos da fronteira con Portugal. "Percorrín todas as Raias de Galicia e levoume a outras Raias, todo era unha cadea, un afán de coñecer. De repente encontrábaste na Serra de Gata, dun lado é portuguesa e doutra extremeña, e alí falan todos galego", sinala.

Na fronteira fixo traballos sobre as mulleres, pero tamén sobre as máscaras. "Funme metendo porque empecei a ver máscaras en Portugal, en todas as aldeas, e comecei a visitalas", explica a sarriá, quen asegura que lle debe "case todo o que fixen nos últimos anos á Raia".

As máscaras ou as mulleres son algunhas das protagonistas das súas exposicións, realizando desde 2018 "máis de 40". A sarriá ten varias mostras en funcionamento, tituladas Mulheres, Viaxe polo mundo da máscara (sobre máscaras galegas e portuguesas), Viaxe polo mundo da máscara ibérica, Traballos do campo e Mulleres das capas, Mulleres de Nogueira. Esta última, referente a unha aldea, é un proxecto común co seu marido e a súa idea é continuar facendo doutras mulleres das capas doutras localidades. "Como é apaixoante o que fago, seguirei, mentres o corpo aguante", apunta a fotógrafa.

Esta séntese "muller arraina e tamén sarriá". Na vila ten a súa casa principal e "vou e veño", afirma Mercedes Vázquez Saavedra, quen se define como unha "correcamiños". "O meu sempre foi así, xa sendo moi pequena escapei da casa, fun para a casa de enfrente, estaba alí agachada, escondida. Despois andaba coa bicicleta e sempre estaban preguntando onde estaba, non se sabía onde ía", rememora entre risas.

Para ela ser trotamundos "é unha decisión persoal e creo que é como máis me identifico". "Hai unha parte da túa vida que a tes que facer porque hai que loitar para saír adiante e hai outra parte que xa a fas por decisión propia e esta é por decisión propia, estar a cabalo entre as dúas raias e aportar dun lado e doutro todo o que se poida, unir as raias, xuntalas". conclúe esta viaxeira incansable.