Un septuaxenario falece de xeito repentino en Sarria no exterior dun restaurante

Un home de 77 anos de idade faleceu na tarde deste domingo de xeito repentino ao sufrir segundo todos os indicios unha parada cardiorrespiratoria cando se encontraba no exterior dun restaurante do termo municipal de Sarria.

O servizo de emerxencias 112 Galicia recibiu aviso de que unha persoa se atopaba indisposta arredor das 17.30 horas e mobilizou tanto aos equipos sanitarios como aos axentes da Policía Local.

Ao lugar do suceso, na estrada LU-633, de Sarria a Portomarín por Paradela, desprazáronse ata dúas ambulancias e unha patrulla da Policía, pero nada se puido facer por salvar a vida desta persoa.

O persoal médico intentou reanimar ao varón, con residencia en Barcelona, mais os esforzos foron infrutuosos. Tamén acudiu unha ambulancia medicalizada por se fose preciso o seu traslado a un centro sanitario, pero por desgraza pereceu no lugar, segundo indicaron fontes policiais.

Ao parecer, o septuaxenario sentiuse mal e derrubouse no momento no que se dispoñía a coller o seu vehículo despois de participar nunha comida na compaña doutra persoa que tamén precisou atención médica polo estado de nerviosismo no que se atopaba.

O pasado mes de setembro produciuse outro falecemento repentino en Sarria, cando un peregrino de nacionalidade estadounidense e de 51 anos se sentiu mal facendo o Camiño de Santiago ao seu paso pola localidade de Morgade.