Un septiembre de punk y metal rock

Punk y metal rock serán los protagonistas de la cargada agenda de eventos de la asociación Buril de Sarria, que prepara un mes de septiembre muy intenso, que tuvo como anticipo el concierto protagonizado este miércoles por el grupo Catrastóxico, El Marciano Orquestra. La cita sirvió de presentación del calendario de actuaciones que se celebrarán en fechas próximas en su local de la asociación, situado en la Travesía Mueblenorte, en el callejón situado entre las calles Nova y Liberdade conocido popularmente como Rúa da Música.

Arturo Carballeira, uno de los fundadores de este colectivo, precisa que "habitualmente acollemos concertos de metal e rock, pero estamos abertos a programar outros xéneros, como poden ser a música electrónica, o hip hop ou o rap".

Las actividades se reanudarán el 8 de septiembre, viernes, con un concierto de Eskoria y Löva, dos bandas de punk brasileño procedentes de Río Grande, que están presentando su música en una gira europea. La actuación comenzará a las 23.00 horas y la entrada costará 5 euros. "A presenza deste grupo brasileiro é unha novidade interesante e agardamos que teña tirón", señala Carballeira. No es la primera vez que acuden a Sarria grupos extranjeros, ya que en otras ocasiones actuaron bandas de Francia, Portugal o Grecia.

Reanimation Fest

Para el día siguiente está programado otro de los platos fuertes de la programación de septiembre, el Reanimation Fest Vol3. En esta edición tocarán tres bandas de punk procedentes de la vecina provincia de A Coruña: Sin City Devils, Padre Karras y Cloaca. El festival se iniciará a las 10.00 horas y la entrada valdrá 10 euros.

Kadaunnut Manner visitará Sarria el día 15 para tocar con su guitarra primitiva finlandesa y mostrará su música acústica experimental. Será el prólogo de otro acontecimiento esperado, ya que el 16 habrá una edición especial del Napalm Fest, que como siempre tendrá carácter solidario y servirá para recoger productos no perecederos para el banco de alimentos de Lugo. En este evento tocarán Aquelarre, un grupo de power metal de Vigo; Soylent Green Proyect, que trae su rock progresivo desde Compostela; Vrasica, formación de hard rock metal afincada en Lugo; Desertia, que hace música "stoner-grunge" en Ponferrada y Rooxter, un conjunto vigués de metal.

Las actuaciones se iniciarán a las 20.00 horas y cada asistente pagará 10 euros de apoyo a las bandas participantes. "A recadación das entradas é sempre para as formacións que veñen actuar. O noso colectivo non recibe axudas para as súa actividades. A nosa financiación sae de donativos e aportación de socios".

Esta asociación cultural, deportiva y ecológica, fundada en abril de 2017, comienza a recoger los frutos de su trabajo, "pois agora son moitos os grupos que nos chaman para actuar. As nosas portas están abertas porque queremos ofrecer un espazo para que as bandas poidan amosar o seu traballo e paliar así a falta de salas e locais para concertos", comenta Arturo Carballeira. Por eso procuran darle continuidad a la programación. Antes de fin de año tienen cerradas algunas fechas con actos de interés, como la presentación de un disco en el que participarán cuatro grupos gallegos, en noviembre, y otra actuación el 29 de diciembre.

La sede de Buril sirve de lugar de ensayo al grupo formado por integrantes del colectivo. David Rodríguez, David Sangil y el propio Carballeira son los componentes de O sudor do tractorista. Además, socios de Buril, junto a otros extras, colaboraron en la grabación del último videoclip del grupo lucense Barbarian Prophecies.

No es la música la única actividad de Buril, que en años anteriores programó un curso de pandeiro y una exposición de pintura de la ilustradora Estefanía Padullés, afincada en Paradela. También organizaron una ruta de memoria con el fin de acercar al vecindario el pasado del municipio y una proyección de vídeos comicos.

La última iniciativa de Buril fue una Game Party, que se desarrolló durante cuatro días de este mes de agosto «nun ambiente moi familiar, pois os xogos na internet despertaron moita curiosidade. De feito pensamos en darlle continuidde a este evento», manifiesta Carballeira.