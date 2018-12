Una senda verde rodeará el colegio público Ramón Piñeiro de A Pobra

El Concello de Láncara acondicionará una senda verde perimetral al colegio público Ramón Piñeiro de A Pobra de San Xiao, una obra que acaba de sacar a licitación en 60.000 euros.

La actuación consistirá en la ejecución de un nuevo cierre del centro escolar -retirado 2,5 metros del actual- mediante una valla galvanizada y la creación de una senda con material terrizo, que será dotada de un alumbrado público propio de itinerarios peatonales, además de bancos, papeleras y especies vegetales.

La obra se debe a motivos de seguridad, dado que el recinto escolar es utilizado como atajo por los peatones para desplazarse entre distintos puntos de la localidad.

El cierre del Ramón Piñeiro delimita la propiedad de la Consellería de Educación y dispone de accesos a las calles que lo rodean. Uno de ellos, desde la Rúa Rosalía de Castro, se realiza a través de una monumental escalinata de granito que finaliza en una puerta de acero que da acceso al centro.

"Ata agora era un acceso libre para todos os cidadáns a zonas máis elevadas do núcleo urbano, como son a feira ou a igrexa, o cal non garante a seguridade do centro nin dos nenos que nel se forman", señala la memoria del proyecto. Por ello, el Concello decidió ejecutar una senda verde en todo el perímetro como alternativa a este acceso, para lo cual hubo que desafectar los terrenos.

Servirá para comunicar dotaciones del entorno del colegio, como el centro de salud o el polideportivo, facilitando también el acceso al campo de la feria y a la iglesia. "Tamén se garante o mantemento de servizos municipais como o punto de carga do depósito de gasóleo do centro de saúde", dice.

El plazo de ejecución de la obra es de un mes y las empresas pueden presentar ofertas hasta el 27.