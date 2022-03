A Semana Santa de Sarria volverá ter tres procesións e un viacrucis

Tres procesións e un viacrucis volverán percorrer as rúas de Sarria, se o tempo o permite, durante a Semana Santa, situación que non se vivía na vila dende o 2019 por mor da pandemia.

A Confraría do Santo Enterro e da Soidade, que preside María Jesús González, organiza un ano máis estes actos, que comezarán oficialmente o día 8 de abril co pregón a cargo de Manuel Ángel Valcárcel Rodríguez, fundador da Asociación Caritativa María Cristina Méndez Sangil. Será ás 20.30 horas na igrexa de Santa Mariña, ao remate da misa das sete na honra da Virxe das Dores.

Valcárcel –quen xa fora designado para este cometido no ano 2020, no cal o estado de alarma obrigou a suspender todas as celebracións– será presentado polo mercedario Alejandro Robertson e, ao remate da súa intervención, actuará a Coral Polifónica.

O pregón de Semana Santa, que tradicionalmente acolle a capela do Perpetuo Socorro –sita na praza da Vila e sede da confraría–, trasládase de xeito excepcional a Santa Mariña como medida de prevención ante a pandemia, dado que ten maior capacidade para poder gardar as distancias.

A primeira procesión será a da Burriña, que sairá o Domingo de Ramos (día 10 de abril) ás 12.00 dende o convento sarriao para rematar na igrexa do Rosario, onde se oficiará a eucaristía unha hora máis tarde. Haberá bendición de ramos nos dous templos e unha colecta a favor das necesidades da asociación de atención a drogodependentes Bordón Sarriao.

O viacrucis está programado para o 13 de abril, partindo de Santa Mariña ao remate da misa das 19.00 horas para finalizar no convento, coas imaxes do Cristo Crucificado e da Nosa Señora da Paz da Orde Terceira da Mercede.

Un recorrido inverso (do convento a Santa Mariña) será o que faga a procesión do Silencio do Xoves Santo, que comezará ás 22.30 horas, coa talla de Xesús Cautivo, tamén da Orde Terceira.

Ao día seguinte, 15 de abril, ás 20.00 horas sairá a última das procesións, a do Santo Enterro, dende o convento ata a igrexa do Rosario, pasando pola Rúa Maior, cruce da Avenida, Diego Pazos (onde soará unha saeta), bulevar e Gran Vía.

Levará os pasos da Virxe das Dores, o Cristo Xacente e, previsiblemente, o do Calvario de Vilar de Sarria. Dende a confraría lembran que fan falta persoas para portar as imaxes e animan aos veciños a participar. Poden facelo contactando con este colectivo ou presentándose un pouco antes do inicio de cada procesión, para o cal a confraría facilitará o vestiario.