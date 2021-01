Segunda víctima por covid en la residencia de Sarria, que refuerza su plantilla

El Concello de Sarria ha informado de que se ha registrado una segunda defunción en la Residencia de Anciáns A Nosa Señora do Carme.

El gobierno local confirma que esta persona padecía patologías previas, así como informa de la situación actual del centro, afectado por un brote de covid. En estos momentos 82 de los residentes y seis de sus trabajadores siguen dando positivo en las pruebas PCR, en su maioría "asintomáticos ou con sítnomas leves e todos eles á espera de poder ser vacinados coa segunda dose", concreta el ente municipal en un comunicado.

Además, el escrito señala que, "a pesar de que o concelleiro responsable e presidente do Padroado está a pasar a enfermidade, afortunadamente de forma leve, a residencia segue sendo dirixida polo mesmo e os traballadores". Asimismo, informa de la "colaboración e axuda, que non intervención, da Xunta en xeral e do Sergas, a Consellería de Política Social e Sanidade en particular". Precisamente estos dos últimos departamenteos enviaron al centro diez auxiliares de enfermería y una enfermera como personal de apoyo.

El Concello reconoce que "houbo necesidade de acudir a persoal externo", dada la situación de emergencia, en un momento en el que los ancianos son "a máxima prioridade".

Garantiza que la situación está bajo control y que los familiaraes de los residentes están siendo informadas de todo lo que acontece en el centro.

Concluye el comunicado dando ánimos a los afectados y familiares con "unha mensaxe de esperanza e confianza" en los profesionales municipales.

Lospediron este sábado una reunión de la xunta rectora de la residencia para ser informados