A segunda Mostra de Teatro Iván Tourón ofrece en Sarria dez obras

A segunda Mostra de Teatro Iván Tourón Morais -que rende homenaxe ao desaparecido director da Escola de Educación Infantil Xela Arias, membro da asociación cultural Peleriños e do grupo teatral Rebuldeira- ofrecerá en Sarria dez representacións de acceso libre dende este venres e ata o vindeiro 15 de outubro.

O salón de actos da casa da cultura, que tamén leva o nome deste recordado mestre sarriao, acollerá a totalidade dos espectáculos, cinco deles para o público infantil e outros tantos para adultos.

Abrirá a programación a peza Filipa cos contos de Bandullo Azul e Fran Campos, que, ao longo de 50 minutos, combina narración oral, teatro, música e monicreques para desfrute de nenos e nenas. Será este venres, ás 17.30 horas, mentres que o domingo, ás 20.00, o grupo Rebuldeira Teatro de Sarria porá en escena a primeira das obras para adultos, que leva por título Cita previa.

A mostra infantil terá lugar os venres ás 17.30, continuando o día 22 cos contos ambientais Miña casa, meu lar de Felipe Díaz Valle; o 29 coa A bibliotecaria estrafalaria 2.0, de Cris de Caldas; o 6 de outubro con Charo Pita e A cabeza a paxaros; e o 13 coa artista Marta Ortiz e a obra Tralará. Contos, obxectos e música.

Pola súa banda, os espectáculos para adultos representaranse os domingos, ás oito da tarde na casa da cultura. Despois de Rebuldeira será a quenda, o 24 deste mes de Teatro do Miolo coa peza Saíndo do cerco; o 1 de outubro actuará a compañía Bátega con O mundo de Martiña; o 8 o grupo de teatro do Hospital de Lugo ofrecerá Asasinato na tenda de roupa; e pechará a programación o 15 de outubro Charamela con Vaia lío.

A mostra Iván Tourón Morais está organizada pola concellaría de Acción Cultural de Sarria e a compañía Rebuldeira, coa colaboración da Xunta de Galicia a través da rede de bibliotecas públicas Ler Conta Moito e da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

Como novidade nesta segunda edición e coa finalidade de incentivar a participación veciñal o concelleiro de Acción Cultural, César No, anunciou que este ano se repartirán tarxetas de fidelización entre aquelas persoas que asistan polo menos a catro das funcións programadas tanto no ciclo de adultos como no infantil. Estas tarxetas darán dereito a entrar no sorteo dun lote de libros ou dunha subscrición gratuíta de tres meses para o centro deportivo e de saúde (edificio da piscina) do Concello de Sarria.