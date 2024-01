O sector hostaleiro da comarca de Sarria celebrará a súa gala anual o 19 de febreiro

O sector hostaleiro da comarca de Sarria celebrará a súa gala anual o vindeiro día 19 de febreiro, cunha cea de confraternidade que terá lugar no restaurante Cinza e Lume (Litmar), seguida dun baile con música en directo.

Os establecementos Cubano, Don Pepe, O Meigallo e Roma (nas persoas de Nico, Adrián, Héctor e Vitito, respectivamente) son os responsables da organización do evento nesta vixésimo cuarta edición, tras ser nomeados pola comisión encargada dos preparativos da gala o pasado ano.

A cea celebrarase, como é tradición, o luns seguinte ás festas de Entroido, de modo que terá lugar o 19 de febreiro. Sempre se elixe este día da semana para facilitar a participación do maior número posible de persoas vinculadas á hostalaría nos sete concellos da comarca, tanto propietarios de negocios, como empregados e empresas colaboradoras.

As entradas para asistir xa están á venda ao prezo de 85 euros nos locais Roma, Don Pepe e Cubano, neste último caso só ata o día 3 de febreiro dado que pecha por período de vacacións.

O encontro do sector hostaleiro é tamén o momento elixido polo Concello de Sarria para facer entrega dos premios do concurso de tapas, o Tapicheo, que na súa última edición recaeron, por esta orde, no bar Cubano, a tapería Barullo e o hotel Alfonso IX.

Ademais, no transcurso da gala sortearanse entre os asistentes varios obsequios doados por establecementos colaboradores.

Dende a organización, animan a participar na cea a todas as persoas ligadas a este sector, con tanto peso na comarca de Sarria, para compartir unha amena xornada de encontro. O pasado ano, no que se recuperou este evento tras dúas edicións sen poder celebrarse por mor da pandemia, foron máis de 300 os asistentes, unha cifra que tamén se espera acadar ou mesmo superar o vindeiro 19 de febreiro.