Los secretos de Cova Eirós

El Ayuntamiento de Triacastela ha puesto en marcha una exposición que trata, a través de una serie de textos y fotografías, la historia y los secretos que esconde Cova Eirós. Esta nueva muestra puede visitarse en la biblioteca Camilo José Cela, ubicada en la casa consistorial.

Está compuesta por 19 paneles con textos periodísticos en tres idiomas, imágenes e infografías, que tratan de desarrollar, de una manera didáctica, los aspectos y curiosidades más relevantes que rodean al yacimiento.

El encargado de redactar los escritos, el periodista y fotógrafo José Salgado, indicó que "entre otros temas, se tratan las distintas intervenciones que se han ido haciendo en la cueva desde finales de los años 80, por parte de los equipos de la Universidade da Coruña (UDC), y en la actualidad por la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Además, añadió que no se trata de un proyecto museístico, sino de "paneles divulgativos dirigidos a que, sobre todo los visitantes, puedan conocer la cueva de una manera cercana".

Las condiciones de fragilidad de los materiales de la gruta y la difícil entrada a la misma impiden que las personas puedan acceder a ella y ver en primera persona los tesoros que esconde. Por eso, esta nueva exposición nace con el objetivo de "sacar la cueva y acercarla a los visitantes", sin poner en riesgo la seguridad de la misma. "Es una iniciativa para la que el Concello, y en concreto la alcaldesa, ha trabajado mucho durante todo este tiempo", señaló.

La idea es que esta iniciativa sea el comienzo de un programa de mayores dimensiones y, de hecho, ese era el propósito desde un primer momento. "Sempre quixemos contar cunha exposición permanente e, no marco da terceira edición da Festa do Peregrino, decidimos inaugurar este proxecto", afirmó la alcaldesa, Olga Iglesias. La muestra abrió sus puertas en el mes de julio en el local Fonte do Lunar y en la actualidad se puede ver en la casa consistorial. Estará de forma indefinida.

El gobierno municipal está satisfecho con la acogida que está teniendo, y ya adelantó que el objetivo es "que nun futuro se poida terminar convertendo nun centro de interpretación".

Relevancia: ocupación de los neandertales y los sapiens

El yacimiento de Cova Eirós puede considerarse como uno de los más importantes de Galicia por la gran cantidad de información que ha ido aportando, a lo largo de décadas, a los arqueólogos. Y es que, como indica esta nueva exposición, la cueva de la parroquia de Cancelo es de las pocas de la península que registran la ocupación de "dúas liñaxes humanas diferentes, o homo neanderthalensis e o homo sapiens, nun mesmo espazo".



"Los hemos absorbido"



La llegada del homo sapiens, tras la desaparición del neandertal, se ha convertido en uno de los grandes debates científicos dentro del campo de la paleontología. Ahora, gracias a tesoros como Eirós, los estudiosos pueden comparar los modos de vida de ambas especies y demostrar, como apuntó José Salgado, "que los hemos absorbido".