O sarriao que apareceu morto nun aeroporto será incinerado este venres en Bélxica

O sarriao José Ramón Arias Trigo, atopado morto hai uns meses nun coche estacionado nun aparcadoiro de Charleroi, en Bélxica, será incinerado ete venres neste país, segundo confirmou o seu irmán, quen se atopa no lugar para facerse cargo dos restos e poder trasladalos ata Sarria. Ignacio Arias viaxou a Bélxica o pasado martes para realizar todos os trámites de cremación do corpo do seu familiar, malia que o mércores se encontrou co contratempo de que aínda faltaba unha firma para poder facer a incineración, o xoves por fin chegoulle a autorización. Segundo explicou, unha funeraria de Bélxica ocuparase de cremar o cadáver este venres a primeira hora, para que poida voltar a Sarria nun voo pola tarde xa coas cinzas.

Todo o proceso, incluídos permisos e traslados, ten un custo de 3.800 euros, que financia grazas a un adianto que lle deron na súa empresa e aos 830 euros recadados na conta que abriu o Concello. A intención de Ignacio Arias é darlle sepultura a seu irmán no cemiterio municipal de Sarria nos vindeiros días. posibles de tencións. Unhavez resolta a parte do traslado dos restos, este veciño segue aínda sen saber que foi o que lle aconteceu ao seu familiar.

O xoves estaba pendente de poder reunirse coa policía belga para coñecer de primeria man o sucedido, que desprende moitas incógnitas dado que José Ramón Arias, de complexión forte, foi atopado no asento de atrás dun coche no aparcadoiro do aeroporto o 28 de abril, se ben podía levar alí falecido dende xaneiro. Algunhas informacións que recibiu apuntan a que unha persoa foi detida e logo posta en liberdade, se ben non puido ter confirmación oficial.