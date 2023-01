O sarriao Manuel Sobrado deixoulle unha gran herdanza ao Concello

O nome de Manuel Sobrado Pérez saltou á actualidade no 2022 por nomear herdeiro universal o Concello de Sarria. Este veciño, falecido en Alicante aos 87 anos de idade, deixoulle numerosos bens á administración local, entre os que se contan catro pisos en Madrid e a parte que posuía en varias vivendas da Rúa Diego Pazos de Sarria, ademais de diñeiro e fincas.

Fillo dun importante empresario da vila e licenciado en Dereito e Enxeñería Electrónica, Manuel Sobrado pasou a maior parte da súa vida en Canarias, París e Madrid, pero nunca esqueceu as súas orixes. Faleceu sen descendencia e, no seu testamento, firmado ante notario en xuño do ano 2020, repartiu os seus bens entre un particular, os concellos de Madrid (xunta municipal de Tetuán e de Hortaleza), Colmenar Viejo, Moraleja de Enmedio e Sarria, nomeando a este último herdeiro universal e como testamenteiro ao avogado Jesús García Bernardo.

A herdanza, pendente de aceptación polo Concello, non está cuantificada, pero presúmese de envergadura ao incluír diñeiro en efectivo e en contas bancarias, dous pisos na rúa Canapiare de Madrid, dous máis na Avenida de Andalucía de Colmenar Viejo, varias vivendas de herdanza familiar compartida coas súas irmáns nos números 37 e 39 de Diego Pazos, parte doutro piso na Rúa Europa da Coruña, un local en Belmonte de Tajo (Madrid), fincas en Betote e Pintín, o panteón familiar ou a parte que lle correspondía da venda dun piso en Marbella.

O testamento recolle a vontade de Manuel Sobrado para que os bens se destinen a catro causas: a atención de vítimas de violencia de xénero, maiores maiores, beneficencia e desenvolvemento social.

O goberno agradeceu o xesto e solicitou a unha notaría un informe detallado sobre os dereitos e obrigas que conleva a herdanza antes de aceptala, un trámite que non fixo polo de agora. Segundo dixo, chegado o caso promoverá un recoñecemento a este veciño.

Polo momento, quen ten a súa homenaxe a título póstumo é o gran valedor do Camiño, Elías Valiña Sampedro, coñecido como O cura do Cebreiro e inventor da frecha amarela. O seu retrato ocupa a fachada dun edificio da Rúa Benigno Quiroga, ao pé do Camiño, nun gran mural elaborado polo premiado artista lucense Diego As por encargo do Concello.

Con motivo do remate da obra celebrouse un acto na honra de Elías Valiña coa actuación do grupo Clarisaxos e a participación do propio Diego As, familiares do crego, amigos, veciños e o goberno, encabezado polo alcalde, Claudio Garrido, e a concelleira de Cultura, Reyes Abella, para lembrar a unha persoa que "co seu traballo, constancia, esforzo e vitalidade recuperou, revitalizou e puxo o Camiño no lugar que ocupa hoxe".

Voda de Mary López e Jesús Ferreiro no Pazo de Treilán. AEP

TAMÉN PASOU: Unha voda moi especial para Mary e Jesús

Mary López, de 82 anos de idade, e Jesús Ferreiro, de 74, amosaron unha vez máis que o amor non entende de idades ao decidir selar a súa unión cunha voda moi especial no Pazo de Treilán de Sarria.

A parella, que se coñeceu por internet, animouse a dar este paso despois de case oito anos de relación. A noiva chegou en coche clásico para asistir a un enlace no que houbo rituais celtas. A parella viviu "con moita ilusión" este día, rodeada de máis de 70 persoas, entre familiares e amigos.