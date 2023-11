O sarriao Julio Fernández expón un cento de obras de talla e pintura

A arte está moi presente na vida do sarriao Julio Fernández Díaz, e máis dende a súa xubilación. Conta que dende sempre lle gustou a cultura en xeral e os museos en particular e que, chegado o momento de deixar a actividade laboral, animouse a dar o paso de ser el mesmo o creador desas pezas. Agora expón na sociedade cultural La Unión ata 80 obras de talla en madeira e outras 20 pinturas, que saíron das súas mans ao longo da última década.

A historia deste veciño comeza en Vilaesteva, no concello de Láncara, onde naceu hai 75 anos, e continúa en Barcelona, cidade á que se trasladou con só 15. Alí tivo panadería e bar, casou e aprendeu o oficio de técnico de electrodomésticos, que sempre se lle deu "ben". De volta en Sarria, exerceu este traballo ao longo dos últimos 40 anos e montou a tenda "O rei das lavadoras", que acabaría por converterse no seu alcume, un sobrenome que leva con orgullo.

Para moitos coñecidos como 'O rei', na versión abreviada, Julio empezou a recibir clases de talla en madeira xa de xubilado e case por casualidade. Segundo explica, acode cada día á La Unión para botar a partida e charlar cos amigos. Nunha desas, hai xa dez anos, conversando co mestre Segundo Martínez Sexto, animouno a apuntarse ás súas clases de talla en madeira que impartía a través da asociación Sarricanta.

'O rei' inicouse así no mundo dos artesáns, do que xa non sairía. Tal e como indica, a madeira de castiñeiro é a súa preferida, "porque se deixa labrar mellor", e con ela dalle forma a todo tipo de pezas, dende escudos (como o de Galicia ou o da SD Sarriana) ata reloxos, decoración de mobles ou retratos, entre eles o de seu pai, ao que lle ten un "cariño especial" polo valor sentimental.

Un cristo en Vilaesteva. Tamén moldea santos e un deles, un Cristo de 1,20 metros de altura, foi bendicido polo cura e agora loce no altar maior da igrexa de Vilaesteva como agasallo de Julio á súa parroquia natal.

Ata o momento, este veciño non vendeu ningunha obra nin pensa en facelo. Por iso, conserva en propiedade todos os traballos que, dende o pasado martes e ata o vindeiro 14, se poden ver en La Unión, de 16.00 a 20.00 horas, todos dos días agás os luns.

Esta primeira mostra individual (tivo outras colectivas con Sarricanta na casa da cultura) componse de 80 tallas en madeira e unha vintena de cadros que pintou nas clases de Marisol Vázquez.

"Ilusionado" coa exposición e animado pola súa familia, Julio Fernández asegura que seguirá coa arte "mentres poda" ao tempo que cultiva outras afeccións. Forma parte do grupo Cantareir@s da Unión, toca a pandeireta, canta na Coral Polifónica e vai a bailes de salón. "Non me gusta estar parado", resume o artesán.