El sarriano Manuel López Pérez denunció que no fue atendido en urgencias del centro de salud de Sarria tras sufrir un accidente en su casa, por lo que presentó reclamaciones en el ambulatorio y el Hula.

Según explicó, el día 20, a las 8.00 horas, se cayó de una escalera en su vivienda y acudió sobre las 9.00 a urgencias al centro de salud. "Solicito ao administrativo atención médica urxente e chama ao médico de garda, o cal lle di que non me atende e que volva ás 15.00 horas, cando está a miña médica de familia. Nin sequera me viu", se quejó.

Regresó después y su doctora lo envió al Hula para hacer una radiografía. "Fun pola mañá porque hai radiólogo en Sarria, pero pola tarde non", dijo el vecino, quien tuvo que ir por sus propios medios a Lugo. Destacó la atención recibida de su médica y en el hospital y se quejó que se "colapsa" urgencias del Hula al no ser atendidos en los ambulatorios.