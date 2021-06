Dos sarrianas denuncian que hackean sus móviles y suplantan su identidad

Dos vecinas de Sarria denunciaron ante la Guardia Civil que les hackearon los teléfonos móviles y suplantaron su identidad. En uno de los casos tiene constancia de que pidieron dinero en su nombre a sus contactos y de que dos de ellos llegaron a ingresarlo en el número de cuenta que les indicaban.

Las dos afectadas, Carmela López Núñez y Olga Goyanes López, conocieron el sábado de que sus dispositivos estaban inutilizados al ser avisadas por unas amigas, cuentan las sarrianas, quienes, además, son cuñadas.

La primera explica que en su nombre enviaron mensajes a sus contactos telefónicos solicitando el ingreso en una cuenta bancaria de 400 euros para pagar una factura urgentemente. Dos de ellos, pensando que era realmente su amiga y que precisaba ayuda, hicieron la transferencia. Alguno le mandó un mensaje preguntándole por ello y el hacker le siguió la conversación.

El autor o autores enviaron un mensaje a contactos de las vecinas a través de WhatsApp haciéndose pasar por ellas

Carmela López no tenía constancia de que su teléfono estaba inutilizado, no pudiendo realizar llamadas ni enviar mensajes por Whatsapp. "Non estou co móbil seguido e non me enterei", afirma. Supo que el dispositivo estaba bloqueado cuando la llamó una amiga al teléfono fijo de su casa, después de no lograr contactar con ella por el móvil.

La sarriana presentó la denuncia poco después en el cuartel de la Guardia Civil de Sarria. La mujer está muy preocupada por sus contactos y hace un llamamiento para que no realicen el ingreso si reciben un mensaje en su nombre, ya que ella no puede comunicarse con todos al tener el teléfono bloqueado. Si ya hicieron la transferencia, insta a que a primera hora de hoy acudan al banco desde el que llevaron a cabo el ingreso para intentar solucionar la situación y a que presenten denuncia en el cuartel de la Guardia Civil. En este, además, estará personal de delitos tecnológicos.

Para la mujer es "estrañísima" la situación porque solo utiliza el móvil para llamar y Whatsapp. "Non fago pagos nin uso redes sociais", dice Carmela López, muy disgustada por la situación.

El mismo día también hackearon el teléfono de su cuñada, Olga Goyanes. En su caso enviaron un mensaje en su nombre a sus grupos de WhatsApp diciendo que les tenía que pedir un favor. Tampoco se percató de que estaba hackeado el móvil y tuvo constancia cuando uno de sus contactos la llamó a casa preguntándole por el mensaje. Ante ello rápidamente pidió que la eliminaran todos los grupos para evitar que alguien fuera estafado, si bien desconoce por ahora si a alguno le llegaron a pedir dinero o si pagó.

No sabe cómo le pudieron hackear el dispositivo. El sábado le llegó un mensaje, pero no llegó a abrirlo y lo borró inmediatamente temiendo que fuera un virus, cuenta Olga Goyanes, para la que es «horrible» esta situación. La sarriana presentó en la mañana de ayer denuncia en la Guardia Civil e instó también a que si alguien realizó algún un ingreso acuda al cuartel.