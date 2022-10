La sarriana Patricia Rivas publica su primera novela, "La carta que nunca leerás"

La vecina de Sarria Patricia Rivas, de 19 años de edad, debuta en el mundo de la escritura con una novela de estilo "romántico", la cual lleva por título La carta que nunca leerás.

La obra, publicada por la editorial Círculo Rojo, narra la historia de "dos adolescentes que empiezan una historia y hay idas y venidas". La joven desvela que los lectores no se encontrarán con un final feliz. "Las novelas suelen tener un final feliz, todo acaba bien, pero en la mía no, como la vida", cuenta la sarriana, quien estudia el segundo curso de un ciclo de formación profesional de Cocina.

Patricia Rivas empezó "La carta que nunca leerás" en 2019, después de una relación, y escribirla le sirvió para desahogarse. Dudó si publicarla y a principios de este año se animó a enviarla a una editorial. Cuando le informaron que la sacarían al mercado afirma que se quedó "un poco en shock". "La mandé, pero no contaba con que la publicaran. No me lo creía, me quedé mirando la valoración, fue una sorpresa", asegura la joven, quien no había comentado a casi nadie su idea de editar la obra. "Solo lo sabían cuatro amigas, mi familia no sabía nada, se enteraron cuando llegaron los libros a casa", explica. Todavía dice estar "asimilando" la noticia, "fue muy rápido todo".

Comenzó a escribir el libro con tan solo 16 años de edad y dice que no cambiaría nada a pesar del tiempo pasado, pues "fue lo que me salió en ese momento".

La sarriana vio editado su libro el pasado septiembre y se puede adquirir, cuenta, en los establecimientos Fnac, Casa del Libro, Amazon y Libros CC, así como en El Corte Inglés "próximamente".

Patricia Rivas nunca antes se había animado a escribir una novela y La carta que nunca leerás "surgió". Comenzar a escribir llevó también a que se enganchara al mundo de la lectura, algo que antes no le gustaba.

De momento no piensa en presentar su obra, aunque no lo descarta si le surge la oportunidad. Tampoco desecha la idea de lanzarse a escribir un nuevo libro y podría ser, dice, una segunda parte de La carta que nunca leerás.