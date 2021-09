Un lance de la Sarriana-Mugardos. VILA

El equipo que entrena Edu González fue el único entre los lucenses que arrancó con triunfo la nueva temporada El Ribadeo no pudo con el Victoria (0-2) ► El Residencia logró un valioso punto ante el Betanzos ► El CD As Pontes empató con el San Tirso y el Montañeros goleó al Foz