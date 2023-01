Sarria vibrou co Gran Camiño

O municipio sarriao vibrou en febreiro de 2022 coa volta ciclista a Galicia O Gran Camiño, cuxa última etapa consistiu nunha contrarreloxo de 15 quilómetros de percorrido por varios lugares do concello, con remate no casco antigo. Multitude de veciños saíron á rúa para gozar do evento, no que se proclamou gañador a lenda deste deporte Alejandro Valverde tras superar a Michael Woods, na que resultou a última vitoria do murciano como profesional.

O mellor da contrarreloxo foi o ucraíno Mark Padun, que celebrou o triunfo cunha mensaxe de apoio ao seu país xa que tan só uns días antes do Gran Camiño estalara a guerra pola invasión rusa.

Os participantes no evento puideron gozar dunha degustación de porco celta ofrecida polo Concello, no marco da festa adicada a este produto, que este ano durou catro días, nos cales unha decena de locais de hostalaría de Sarria e Samos serviron cocido, tapas e racións desta raza autóctona.

O Gran Camiño volverá a Sarria este ano. Tal e como anunciaron recentemente o director da proba, Ezequiel Mosquera, e o deputado de Deportes, Efrén Castro, Lugo e a súa muralla darán o pistoletazo de saída á segunda edición desta volta ciclista profesional o día 23 de febreiro e esa primera etapa terá final en Sarria, nun percorrido aínda por pechar.

No ámbito deportivo, este 2022 tamén se celebrou a Carreira da Muller, cun percorrido de cinco quilómetros e modalidade de andaina, na que participaron unhas 400 persoas e que tivo como gañadores a Jorge García Cabanas e Tania García Novo.

Ademais, o club DhGalicia creou a Escola MTB, de bicicleta de montaña, que iniciou a súa actividade con 30 nenos de 4 a 12 anos. As clases impártense na nave do mercado gandeiro, onde habilitaron uns circuítos adaptados ás súas idades.

O uso da bicicleta motivou tamén un premio para o instituto Xograr Afonso Gómez, recoñecido no proxecto europeo Stars, que promove a mobilidade sostible entre os estudantes.

Por outra banda, naceu o club Sarria Bikers, presentado nunha ruta cuns 180 moteiros, e o Club de Billar Snooker Sarria, impulsado polo billarista Juan Pedro Durán, ‘Gussy’, nas instalacións da antiga Feculeira en colaboración co Concello. Este proxecto pretende achegar o billar a todos os veciños da localidade e dos alrededores, tanto nenos como adultos, que terán a oportunidade de adentrarse en modalidades como son o Snooker e o Pool Americano.

O 2022 deixou tamén a celebración da décima edición do Máster de Futbolín, que repartiu uns 5.000 euros en premios. Organizado pola asociación Sarria Futbolín, xunto co Concello e a Xunta, contou con 220 parellas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón e Castilla-León.

Participantes na ruta 4x4. AEP



Tamén pasou: A ruta 4x4 volveu cun récord de participación

A ruta 4x4 da comarca de Sarria, que levaba seis anos sen celebrarse, volveu cun récord de participación: máis de 400 vehículos e 600 persoas.

E ademais: As bicicletas ‘voaron’ no novo Descenso Urbano

Uns 120 deportistas participaron na nova edición do espectacular Descenso Urbano Vila de Sarria en bicicleta.