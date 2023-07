Sarria vibrará a ritmo de blues del 3 al 6 de agosto con una decena de artistas

La localidad de Sarria se convertirá en la capital del blues del 3 al 6 de agosto con la celebración de la segunda edición del Sarria Blues no Camiño, una cita que congregará a algunas de las mejores bandas de este estilo del panorama actual, así como a artistas de diferentes disciplinas que traerán a la villa gran parte de la cultura afroamericana: con música, literatura, cine y hasta gastronomía.

"Non se trata dun simple festival ao uso, isto será unha experiencia única e unha inmersión na cultura afroamericana", explica Manuel López, el organizador del evento, que dice que su objetivo es "levar a música á xente". Y es que el festival no contará con escenarios al uso, sino que los artistas actuarán por las calles de la localidad, así como en las plazas, pasando por la antigua prisión y hasta por la residencia de mayores. "Ninguén quedará sen gozar do blues, queremos que o público desfrute da música en vivo, e todos os concertos serán gratuítos", afirma el encargado del festival sarriano, organizado a su vez por la asociación Teixo y el Concello en memoria del músico y artista multidisciplinar sarriano Matías Moreno, fallecido en diciembre de 2020. "A homenaxe a esta gran figura da localidade serviu de inspiración para converter a Sarria nunha cuna da música blues, e aínda hoxe recordamos toda a súa traxectoria con este festival", asegura.

Manuel López cree que este año "será todo un éxito", porque el evento coincide con la llegada de los vecinos de Guerlédan a Sarria, "e ademais en agosto recibimos moitos peregrinos e veciños que viven noutras partes de España".

Completa programación durante cuatro días

El festival comenzará el 3 de agosto con la actuación de un grupo de gaiteiros en la antigua prisión y la proyección de un documental sobre música blues en las mismas instalaciones. La jornada continuará con el dúo Lust N Found y The Hoodoo Doctors, que llevarán sus ritmos a la plaza de Santa Mariña.

El día 4, Lust N Found volverá a actuar, pero en este caso en la residencia de mayores. Los asistentes podrán disfrutar además de la presentación de un libro sobre vudú y la música de la pianista Sister Marion durante la sesión vermú. También habrá conciertos junto a algunos de los artistas de A Verbena Fest en O Meigallo con Taninos Maduros, El Pavoni and The Moonshine Tones y Los Naipes.

Para la jornada del día 5, el festival contará con The Dixie Blinders y The Hoodoo Doctors, que tocarán por las calles de la localidad. Y, por la noche, habrá conciertos de Índigo Blues y Gisele Jackson and The Shu Shu's. Por último, el día 6, la cita musical se cerrará con una jam session en el campo de la feira que pondrá el broche final a cuatro días de festival.