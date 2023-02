Sarria vibra na rúa co seu Entroido

Preto de 1.100 persoas desfilaron onte disfrazadas polas rúas de Sarria, nun Entroido seguido por multitude de veciños e que repartiu máis de 3.600 euros en premios nunha tarde de bo tempo que invitaba á diversión.

Un total de 18 carrozas e comparsas, na súa maioría de centros de ensino e asociacións deportivas da vila, fixeron vibrar ao público cunhas propostas variadas nas que non faltou a música, o baile e o bo humor. Os participantes invitaron aos espectadores a lembrar os anos 90 do pasado século, a visitar a Arca de Noé ou a pasarse pola parrillada de Pacucho, na que "comes poco y pagas mucho".

Ante os ollos de centos de persoas desfilaron tamén un enxame de abellas, divertidas bruxas, mariñeiros, peixes, esquimais ou un coñecido mago infantil metido na pel da cantante Shakira.

O concurso de Entroido, organizado polo Concello, saíu dende o barrio da Estación e rematou na Praza da Vila tras case tres horas nas que percorreu as rúas da Liberdade, Diego Pazos e Matías López, con grande afluencia de público, sobre todo no cruce de Catro Camiños e no bulevar. Abriu a comitiva unha batucada e pechouna, como é costume, a comparsa dos Revoltosos. O papel de xurado correspondeu a membros de distintas asociacións da vila, que non o tiveron sinxelo.

Tras a deliberación, o primeiro premio da categoría de carrozas quedou deserto mentres que o segundo e o terceiro, dotados con 440 e 350 euros, respectivamente, foron para a Arca de Noé dos Revoltosos e Traballando no Muro. Nas comparsas de adultos gañaron, por este orde, Os 90, do colexio da Asunción (380 euros); Cos Pés na Terra, da EEI Xela Arias (320), e Buscando o Norte, do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade de Sarria (300 euros).

O Aquelarre, da asociación de ximnasia rítmica Aixa, resultou o primeiro clasificado entre as comparsas de centros educativos ou asociacións de Sarria (450 euros), seguido de Escolle o Teu Rumbo, da Merced (360 euros), e Navegando Hacia el Sol, do colexio Frei Luis de Granada (240 euros).

Tamén houbo premio para a mellor carroza de fóra da comarca (Os Bichos de Lemos, que se levan 350 euros) e a mellor comparsa (O Bosque Encantado, de Bóveda), á que corresponden 220 euros. Master 3 Chef foi o participantes máis animado (60 euros), Tiovivo o mellor disfrace de parella en adultos (100 euros) e Pedroche a vencedora individual (60 euros).

A celebración do Entroido continúa este lunes en Sarria co tradicional baile infantil da sociedade La Unión, que se celebrará de 17.30 a 20.30 horas. Tamén haberá un obradoiro de elaboración de máscaras na biblioteca pública, de 10.00 a 12.00, e xa pola noite a festa de disfraces trasladarase á parroquia de Louseiro.