Sarria vibra a ritmo de electrónica

Natureza, sostibilidade e electrónica. Eses foron os tres pilares baixo os que naceu o Ribela Love&Nature, un festival "diferente", tal e como explica Marco Veiga, un dos organizadores do evento musical xunto á asociación cultural Ribela, que logrou xuntar este venres a unhas 200 persoas nunha casa particular da localidade situada a carón do río na que locais e foráneos gozaron do primeiro asalto nunha cita na que non faltaron os ritmos urbanos e certo aire enxebre que, tal e como indica Marco Veiga, "é o que fai deste evento unha cita única en Galicia".

O festival, que celebra este ano a súa segunda edición, comezou este venres con Aparato, Valdivia, Fábrica de Espejos, Sutan, Jor Ginho e Viktor Flores, que se repartiron en dous escenarios. "Contamos co dobre de artistas que en 2022 e o cartel é moi variado, así que haberá actuacións para todos os gustos", sinala o organizador do Ribela Fest, que sostén que este non é "o típico festival de techno ao uso, senón que se trata dunha oportunidade única para facer outras actividades mentres escoitas música", xa que o evento conta cunha zona de relax, un pequeno estudo de tatuaxes e mesmo un espazo gastronómico.

Algúns asistentes na zona do cámping. C.F.R

Ademais, coa novidade do cámping, moitos asistentes xa puideron coller este venres sitio a carón do río nun espazo habilitado para as tendas de campaña con capacidade para nada menos que 1.000 persoas, e é que por estas datas non é sinxelo atopar aloxamento na localidade, tal e como di Veiga.

Entradas. "Nesta edición vendemos moitas entradas a persoas de fóra da provincia, así que contaremos cun público moi variado", asegura o organizador, que quere facer desta cita todo un referente en materia de inclusión e sostibilidade, xa que di que se trata dun espazo seguro no que o único obxectivo é pasar bos momentos.

Este ano o festival xa congregou a público da Coruña, de Pontevedra e mesmo do sur de España, entre outros lugares. "Es el segundo año que vengo y me encanta porque el ambiente es muy inclusivo", di Sonia, recén chegada de Almería, que decidiu pasar a fin de semana en Sarria coa súa amiga Natalia porque se trata dun festival "muy ecofriendly en el que todo el mundo te acoge".

Pero os locais tamén apostaron polo Ribela Love&Nature, que para moitos deles xa se converteu nunha cita "obligada" no calendario do verán. É o caso de Javier, Jesús e Javier, os tres sarriaos, que decidiron montar a súa tenda de campaña no espazo habilitado detrás dos concertos para desfrutar durante dous días dunha festa "que no es como el resto, porque el ambiente es otro rollo", din os amigos, que queren apoiar ademais aos artistas autóctonos.

Así, o primeiro día de festival serviu para quentar motores e moitos xa se preparan para escoitar hoxe a Jor Ginho, Moreno Moreno, Mariagrep, Blanco Palamera, Rayotaser, Jackwasfaster, Hidden Raposo, Aldonna, Certain People Dalilda e Annie Hall, unha das artistas máis internacionais do cartel, que poñerá o broche final a unha edición moi especial.