Los vecinos se felicitan por el desalojo de la perrera, pero reclaman "garantías"

El desalojo de la perrera instalada por el Concello de Sarria de forma provisional en 2016 en la Rúa do Porvir ha generado "satisfacción" entre los vecinos del barrio de San Lázaro, que reclaman esta medida desde hace casi tres años. No obstante, los residentes piden "garantías" de que el desalojo sea definitivo y lleve aparejada la clausura y desmantelamiento de una instalación "ilegal" que denunciaron en varios organismos.

"A veciñanza está satisfeita e aliviada. Por fin recuperamos o silencio2, explica uno de los afectados. Según dice, el desalojo generó también "sorpresa" entre los residentes en la zona porque "en ningún momento" fueron informados por el Concello de la medida adoptada el pasado domingo.

"Sorprende que algo tan sinxelo como enviar os cans a unha residencia non se tivese feito antes cando, ademais, o puxemos enriba da mesa tanto os veciños como a oposición e o socio de goberno do BNG", señalan. Ante la falta de comunicación oficial sobre el desalojo, piden "garantías" y aseguran que no paralizarán de forma absoluta las medidas que tienen en marcha mientras no haya "un acto formal para que quede clausurado definitivamente".

El domingo, los nueve perros que quedaban en el refugio fueron trasladados a una residencia de Santiago que pagará el Concello, el cual también contratará a una empresa para que se haga cargo a partir de ahora de los animales abandonados mientras Huellas de Sarria no tenga su protectora.