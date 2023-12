"Sarria ten un dos mellores ceos de Galicia, da Península e de Europa"

Borja Tosar é un dos grandes astrónomos de Galicia grazas ao ceo de Sarria que o conquistou dende neno. Sempre trata de poñer en valor a riqueza do que, para el, é un dos mellores do mundo. Colaborador do Planetario da Coruña, participa en actividades de observación abertas a toda poboación, como a que dirixiu o pasado día 23 en La Unión de Sarria.

Acaba de facer unha actividade en La Unión. Que tal foi? Que temas trataron nesa observación?

Foi unha actividade de observación con telescopio. Montei nos xardíns de La Unión —á que teño que agradecer e, en especial, a Iván Quiñoá e a Julio Páramo— un telescopio grande para observar o ceo, aínda que non estaba no mellor momento porque estaba un pouco nubrado. Cos telescopios puidemos ver a Lúa e Xúpiter e Saturno, que foron espectaculares. E logo contei tamén as constelacións que se vían. Si que é verdade que a actividade, ao facela en La Unión, ten unha idea de que sexa accesible, sobre todo para a rapazada, pero non é o mellor sitio xa que hai moitísima contaminación lumínica. Moitos pais preguntáronme por telescopios para os seus fillos. Cun pouquiño de sorte seguro que hai unha afección forte en Sarria dentro dun tempo.

Para vostede Sarria é un bo sitio para poder ver o ceo?

Sarria ten un dos mellores ceos do mundo. Que eu sexa astrofísico ten moito que ver con que o ceo de Sarria sexa tan bo. Especialmente cando te achegas cara ao Courel ou cara a Triacastela, os ceos son espectaculares. Si que é verdade que os ceos dende que era un rapaz empeoraron moitísimo. Eu saía ao patio da miña casa e vía a Vía Láctea e milleiros de estrelas. Agora, segundo foi crecendo a vila, hai máis contaminación lumínica. Aínda así, a nada que te afastas un pouco do núcleo urbano tes un dos mellores ceos de Galicia, da Península e de Europa.

O malo é que tampouco se pon moito en valor. Cre que é por algunha cuestión específica?

Non. Eu sempre que podo fago observacións e curro nisto. Cos meus amigos de La Unión, cando podo, fago observación astronómica. Pero si que é verdade que é un ceo bo. Agora están moi de moda as certificacións Starlight, que está co aval do Instituto de Astrofísica de Canarias. Sarria non a ten, pero non debería ter problema para obtela se se fai a campaña axeitada para pedila.

"Na noite do 3 ao 4 de xaneiro haberá unha choiva de estrelas fugaces e esperáse que teñan moita actividade"

Antes comentaba que todo foi grazas aos ceos de Sarria. Cando comezou co interese na astronomía?

É complicado porque é dende sempre. Non recordo non ter interese pola astronomía. Eu xa cando saía mirar o ceo flipábame ver a Lúa. Recordo sempre ir a biblioteca e buscar libros de astronomía. Sarria permitiume que, aínda que non tivera amigos que compartisen a miña afección, cuns prismáticos e con desprazamentos moi curtos, só subindo a Fafián ou ao Fontao, vía ceos impresionantes.

Hai algún fenómeno que lle desperte unha especial curiosidade?

A min a observación do ceo encántame. Si que é verdade que eu non intento conseguir as mellores imaxes con telescopio. Só con estar un pouco tranquilo observando o ceo e cun telescopio ao lado para min é unha gozada. A miña especialidade é a Terraformación de Marte, que é a posibilidade tecnolóxica de converter Marte nun planeta semellante á Terra. Paréceme interesantísimo a nivel xeolóxico, a nivel de exploración e coas inquedanzas que xera, xa que non sabemos se hai vida. Entendo que tamén os proxectos que veñen durante o 2024 ou que xa traballa neles derivarán en Marte ou noutros planetas... Ultimamente o que estou traballando máis é un proxecto de defensa planetaria no que medimos a entrada de meteoros dentro da atmosfera. Conseguimos saber como é a actividade no espazo interplanetario e é útil para sacar estatísticas sobre a posibilidade de que a Terra colisione con outro obxecto grande ou a cantidade e comportamento dos obxectos grandes. Marte téñoo máis aparcado.

De cara ao vindeiro ano, que eventos astronómicos considerables podemos esperar para avistalos ben?

Hai un fenómeno moi interesante durante a noite entre o 3 e o 4 de xaneiro que é unha choiva de estrelas fugaces que son as Cuadrantias e espérase que teñan moita actividade. Desfrutas dos ceos espectaculares do inverno, abrigadiño, e afastándote un pouco, cara o San Marco ou Triacastela, se te tumbas un cacho será fácil ver moitas estrelas fugaces. Non será a máis intensa do ano, pero vai ser sorprendentemente alta, chegando a ser a segunda ou a terceira choiva de estrelas fugaces do ano. É unha moi boa ocasión de observar tamén todas as estrelas, a Vía Láctea, Xúpiter e Saturno.