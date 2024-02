Sarria suspende la Festa do Cocido do Porco Celta del mes de marzo

La Festa do Cocido do Porco Celta da Comarca de Sarria no se celebrará finalmente este año. La asociación de hosteleros que puso en marcha este evento desde su primera edición y el Concello sarriano decidieron suspender la que sería ya la decimosexta cita, prevista para los días 2 y 3 de marzo en distintos establecimientos de hostelería de la zona.

Tras varias reuniones y, pese a que incluso ya se había difundido el cartel del evento, acordaron que había llegado el momento de dejar este formato (que se venía aplicando desde la pandemia) y de intentar retomar, de cara al próximo año, el cocido multitudinario que se celebró hasta 2020, fecha en la que congregó a más de 700 personas en el campo de la feria.

Desde 2021, la Festa do Cocido do Comarca de Sarria se venía celebrando en los propios locales de hostelería, que durante varios días ofrecían desde un completo cocido hasta raciones y tapas a base de productos del cerdo autóctono.

El pasado año participaron en estas jornadas 15 negocios de Sarria y Samos y, en esta ocasión, estaban en marcha los preparativos para organizar un evento semejante los días 2 y 3 de marzo, para el cual ya había varios establecimientos inscritos.

No obstante, esta semana optaron por cancelar esa cita e intentar regresar, ya de cara a 2025, a lo que era en su origen, con un cocido único y multitudinario, con la participación de los concellos de la comarca que deseen sumarse.

"Queremos organizalo ben e con tempo", señala la asociación de hosteleros, que dice que es una decisión consensuada y anima a nuevos profesionales del sector a implicarse de cara al próximo año, dado que se trata de una elaboración compleja a cargo de un grupo de cocineros reducido.

Desde el Concello, la edila de Festas, Geni Valcárcel, lamenta la suspensión del evento del mes de marzo, si bien dice que este parón servirá "para coller impulso e retomar o cocido no 2025 con tempo e facéndoo brillar de novo en todo o seu esplendor".

La concejala recuerda que esta Festa do Cocido da Comarca de Sarria, "con calidade e prestixio", contó con la participación "de moitas personalidades" que conocieron la zona por su gastronomía y repitieron estancia al descubrir sus otros atractivos.