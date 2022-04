Sarria solicita un novo obradoiro para arranxar pendellos no campo da feira

O Concello de Sarria solicitará á Xunta de Galicia á concesión dun novo obradoiro de emprego co que poder rehabilitar tres pendellos do campo da feira que pasaron a ser de propiedade municipal mediante unha permuta de terreos, segundo informou o alcalde, Claudio Garrido.

A xunta de goberno local acordou na súa última sesión acollerse á orde da Consellería de Emprego e Igualdade pola que se convocan as axudas deste ano para obradoiros duais, concibidos como programas mixtos de emprego e formación dirixidos a persoas en paro de 18 anos en adiante.

A intención do Concello é continuar coa restauración dos pendellos do campo da feira, utilizados os días 6, 20 e 27 de cada mes para a colocación de postos de polbo.

Hai máis de seis anos xa se acondicionaron, tamén cun taller de emprego, as dúas construcións deste tipo que naquel momento eran de titularidade pública. Unha decena de alumnos do módulo de albanelería, coa supervisión dun monitor, reconstruíron os muros de pedra, arranxaron a cuberta con madeira e lousa e renovaron o pavimento nestes espazos, nunha actuación que comezou no último trimestre do 2015 e rematou a principios de febreiro de 2016.

Hai seis anos xa foran rehabilitadas outras construcións

TRADICIONAIS. Dende aquela, segundo explicou o alcalde, o Concello fíxose con tres pendellos máis en base a permutas de terreos cos propietarios. A pretensión agora é restauralos mantendo tamén as súas características tradicionais, para o cal solicita que lle sexa concedido este novo obradoiro.

No campo da feira quedan aínda varias construcións que seguen a ser de propiedade privada. Garrido sinala que a idea no futuro é que sexan municipais ou ben que os arranxen os seus donos. Segundo concreta, o obxectivo último non é conseguir a súa titularidade senón lograr, dunha maneira ou doutra, "tenerlos bien arreglados".

O Concello sarriao proponse tamén elaborar unha ordenanza que regule a utilización dos pendellos do campo da feira, xa que deberán estar sometidos ao pago dunha taxa por ocupación e uso dun espazo público.­

Camiño Francés ► Un taller actúa en Perros e Aguiada con 20 alumnos

Dende novembro do pasado, está en marcha en Sarria o taller de emprego Camiño de Santiago II, que se ocupa de mellorar o pavimento en dous treitos da ruta xacobea ao seu paso polos núcleos de Aguiada e Perros, na parroquia de Calvor.



Este obradoiro, cunha duración de nove meses, conta con 20 alumnos, que reciben formación en pavimentos de albanelería e urbanización.



Cambio de titularidade

No caso de Aguiada actúa nun treito que pertencía á Deputación e que pasou a ser de titularidade municipal hai uns días, despois de que o Consello da Xunta autorizase a transferencia.



Case 350.000 euros

O taller que se atopa en funcionamento no Camiño de Santiago está financiado pola Consellería de Emprego con 347.000 euros.